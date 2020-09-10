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10.09.2020 17:22
Рубрика: Общество

Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо

Текст: Любовь Проценко

О том, как чувствуют себя первые пациенты с прививкой от коронавируса, рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова телеканалу "Россия-24":

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- Вчера было привито 13 человек, сегодня их всех обзвонили, только у одного температура 37,2 градуса. У кого-то болит рука, у кого-то болит голова, но все в пределах нормы.

Заммэра напомнила, что за участниками исследований будет вестись наблюдение в течение полугода со дня вакцинации. Этим займутся врачи в телемедицинском центре:

- В первые три дня мы всем в обязательном порядке будем звонить и осуществлять видеоконсультацию и наблюдение за состоянием здоровья.

Как "РГ" уже сообщала, более 35 тысяч москвичей подали заявки на участие в исследовании вакцины. Всего же на этом этапе будут участвовать в исследованиях вакцины 40 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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