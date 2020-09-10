Новости

Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы 01:50
Специалисты "Роскосмоса" скорректировали орбиту МКС на 800 метров 01:30
Emirates возобновит рейсы из Дубая в Москву 01:20
Бразильский штат Баия станет дистрибьютором российской вакцины от COVID-19 00:43
"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса" 00:25
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19 00:11
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 10.09.2020
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 10.09.2020
На Петербург обрушился шторм 10.09.2020
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10.09.2020
Россия откроет границу с Южной Осетией 10.09.2020
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 10.09.2020
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 10.09.2020
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 10.09.2020
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 10.09.2020
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 10.09.2020
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 10.09.2020
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 10.09.2020
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 10.09.2020
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 10.09.2020
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 10.09.2020
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 10.09.2020
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 10.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 23:15
Рубрика: Экономика

Мимоходом

Станция "Каширская" изменит режим работы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
Станция "Каширская" Московского метрополитена изменит режим работы на четыре месяца. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Поезда из центра перестанут останавливаться у платформы до конца января 2021 года.

"Каширских" в нашем метро две - одна на Замоскворецкой линии, вторая - на Каховской. Каховская закрылась на длительную реконструкцию, она войдет в состав БКЛ. Работы ведутся на всех трех станциях линии - "Каховской", "Каширской" и "Варшавской".

Московский метрополитен запустил квест по станциям

С 12 сентября должна начаться новая стадия работ - теперь уже на станции "Каширская". Здесь находится один из немногих в метро кросс-платформенных транспортных узлов. То есть от Замоскворецкой линии на БКЛ можно будет пересесть, просто перейдя от одной стороны платформы к другой. Именно поэтому потребуется время на поэтапную реконструкцию этой части станционного комплекса. Сейчас планируется закрыть для пассажиров платформу "Каширской", на которой останавливаются поезда из центра. И теперь, чтобы добраться до "Каширской", придется проезжать на одну остановку дальше - до "Кантемировской". Там пересаживаться и ехать в обратную сторону. А если вам надо ехать на юг с "Каширской", то садитесь в сторону центра до "Коломенской". И потом - в обратную сторону. На время работ выходы N 1 и 2 из метро "Каширская" будут закрыты. Пассажиры могут пользоваться вестибюлями N 3 и 4. Планируется, что ограничения снимут после 25 января 2021 года.

По оценкам заммэра Андрея Бочкарева, станция "Каховская" откроется для пассажиров в 2021 году в составе юго-западного участка БКЛ от "Проспекта Вернадского". А "Варшавская" и "Каширская" - в 2022-м на юго-восточном сегменте нового кольца до "Нижегородской".

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов