Станция "Каширская" Московского метрополитена изменит режим работы на четыре месяца. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Поезда из центра перестанут останавливаться у платформы до конца января 2021 года.

"Каширских" в нашем метро две - одна на Замоскворецкой линии, вторая - на Каховской. Каховская закрылась на длительную реконструкцию, она войдет в состав БКЛ. Работы ведутся на всех трех станциях линии - "Каховской", "Каширской" и "Варшавской".

С 12 сентября должна начаться новая стадия работ - теперь уже на станции "Каширская". Здесь находится один из немногих в метро кросс-платформенных транспортных узлов. То есть от Замоскворецкой линии на БКЛ можно будет пересесть, просто перейдя от одной стороны платформы к другой. Именно поэтому потребуется время на поэтапную реконструкцию этой части станционного комплекса. Сейчас планируется закрыть для пассажиров платформу "Каширской", на которой останавливаются поезда из центра. И теперь, чтобы добраться до "Каширской", придется проезжать на одну остановку дальше - до "Кантемировской". Там пересаживаться и ехать в обратную сторону. А если вам надо ехать на юг с "Каширской", то садитесь в сторону центра до "Коломенской". И потом - в обратную сторону. На время работ выходы N 1 и 2 из метро "Каширская" будут закрыты. Пассажиры могут пользоваться вестибюлями N 3 и 4. Планируется, что ограничения снимут после 25 января 2021 года.

По оценкам заммэра Андрея Бочкарева, станция "Каховская" откроется для пассажиров в 2021 году в составе юго-западного участка БКЛ от "Проспекта Вернадского". А "Варшавская" и "Каширская" - в 2022-м на юго-восточном сегменте нового кольца до "Нижегородской".