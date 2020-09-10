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10.09.2020 11:45
Рубрика: Общество

В Переславле-Залесском найдено средневековое граффити

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Институт археологии РАН Фото: Институт археологии РАН
Фото: Институт археологии РАН

В Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского найдено редкое граффити XII века с фантастическим животным.

В Институте археологии РАН рассказали, что изображение бегущего человека, левой рукой поднимающего над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, обнаружил архитектурно-археологический отряд ИА РАН при исследовании одного из древнейших храмов домонгольского периода. Слева от рисунка и под ним находится текст, в конце которого прочитываются слова "но не всем ладно. Игнат писал". Фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв, которую невозможно истолковать как записанный обычным образом славянский текст.

Фото: Ирина Штольба
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- Перед нами - редчайший пример изображения фантастических существ, по преданиям, обитавших в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси они не были широко известны. Рисунок может также представлять собой аллегорию борьбы добра со злом", - считает руководитель архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН Владимир Седов.

Сообщается, что средневековое граффити обнаружено на белокаменном блоке размером примерно 30 на 50 сантиметров, в центральной части которого изображены кресты. Кроме того, граффити найдены и на соседних аналогичных блоках. На одном из них - надпись "Лазорь писал" и сокращенные названия дней недели, на другом изображены кресты, вероятно, погребальные. Эти надписи, как и первая, датируются XII веком.

Также внутри собора найден белокаменный саркофаг второй половины XIII - начала XIV века, внутри которого расчищен мужской костяк. Еще два десятка менее статусных захоронений археологи обнаружили на средневековом прихрамовом кладбище. Здесь также собрано несколько бронзовых нательных крестиков и большое количество монет Московского государства, среди которых есть монета раннего времени, по всей видимости, византийская.

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