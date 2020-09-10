В Хабаровске мужчину будут судить за нападение с ножом на ребенка

В Хабаровске передано в суд уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и хулиганство, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

1 июня ранее судимый за хулиганство 41-летний мужчина, будучи пьяным, встретил во дворе дома незнакомую женщину с пятилетним мальчиком. Злоумышленник без причины ударил ребенка ножом в лицо, а потом сбежал. В тот же вечер мужчину задержали, но объяснить свое агрессивное поведение он не смог.

Проведенной комиссионной стационарной психолого-психиатрической экспертизой обвиняемый признан вменяемым. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.