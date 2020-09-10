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10.09.2020 05:27
Рубрика: Общество

Во Владивостоке из-за коронавируса отменили шествие в День тигра

Текст: Анна Бондаренко

27 сентября 2020 года в Приморье в 21-й раз отметят главный экологический праздник - День амурского тигра. Однако, в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки решено было отменить во Владивостоке традиционные "тигриное" шествие и концерт на центральной площади, сообщила пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр".

"Нам очень непросто далось это решение, ведь эти составляющие нашего праздника очень полюбились жителям Владивостока и гостям города, в них участвовали с большим желанием и удовольствием десятки тысяч людей. Но, к сожалению, мы были вынуждены отказаться от их проведения, так как любые массовые мероприятия в сложившейся обстановке чреваты высоким риском распространения опасного заболевания", - объяснил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Фото: iStock
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Шествие по улицам Владивостока в День тигра традиционно собирало тысяч людей - школьников, творческие коллективы, экологов и обычных любителей природы. Они украшали свои колонны соответствующими атрибутами, одевались в "тигриные" цвета - оранжевые с черным, раскрашивали лица.

В центре предложили альтернативу - конкурс видеороликов "Мой День тигра". Жюри будет оценивать оригинальность замысла, качество исполнения и другие параметры. Лучшие работы разместят на сайте Центра в специальном разделе.

"Мы очень надеемся, что наш совместный с администрацией Владивостока конкурс позволит всем, кто любит амурского тигра и его праздник, творчески выразить свое отношение к полосатому хищнику, пусть и посредством видеоформата", - отметил Арамилев.

Справка "РГ"

Экологический праздник День тигра отмечают в столице Приморья в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Его цель - привлечь внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том редкого полосатого хищника.

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