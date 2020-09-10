В нижегородском театре оперы и балета объяснили сокращение сотрудников

В Нижегородском государственном театре оперы и балета сокращают сотрудников. В качестве причины руководство называет упразднение ставок.

- С целью приведения штатного расписания в соответствие с действующим законодательством, а также для оптимизации творческой деятельности и производственного процесса в цехах театра с 17 ноября 2020 года в Нижегородском государственном театре оперы и балета им. А. С. Пушкина (НГАТОБ) упраздняются 5 штатных единиц. Все сотрудники получили уведомления в обозначенные законодательством РФ сроки - более чем за два месяца до сокращения, - прокомментировала решение директор театра Татьяна Маврина.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РГ", что под сокращение подпадают не только административные сотрудники, но и ключевые творческие ставки, которые занимают нижегородцы - лауреаты премии Нижнего Новгорода, признанные мастера культуры и искусства. Кадровая политика нового руководства НГАТОБ уже вызывала немало вопросов у критиков. Можно вспомнить ситуацию с премьерой "Свадьбы Фигаро", когда для постановки привлекли не штатных артистов, а гастролеров.

В министерстве культуры Нижегородской области в ответ на запрос "РГ" о грядущих сокращениях сообщили следующее: "Директор учреждения вправе самостоятельно принимать решения организационно-кадрового характера внутри коллектива в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом учреждения".