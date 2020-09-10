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10.09.2020 06:34

Броненосцы в цене

Омским машиностроителям увеличили оборонный заказ
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 203(8257)
В рамках Международного форума "Армия-2020" власти и промышленники заключили договоры об увеличении гособоронзаказа для Омского моторостроительного объединения имени Баранова, а также о ремонте и модернизации танков Т-80БВ на "Омсктрансмаше". Это обеспечит стабильную работу предприятий на годы вперед.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Контракт на проведение ремонта и модернизации свыше пятидесяти танков подписали руководители концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") и минобороны РФ. Проект будет осуществлен на производственных площадках Омского завода транспортного машиностроения.

За историю предприятия с конвейера "Трансмаша" сошло около тридцати тысяч танков разных модификаций. Один из них - Т-80, выпускаемый с 1976 года, - известен во всем мире и постоянно совершенствуется. Одна из последних модификаций - Т-80БВМ. Разработанную на "Омсктранс-маше" бронемашину в российские войска начали поставлять в прошлом году. Участницу парада в честь 75-летия Великой Победы уже прозвали реактивным танком. Основанием для этого стал характерный звук газотурбинного двигателя, напоминающий шум взлетающего самолета.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Танк способен развивать на шоссе скорость до восьмидесяти километров в час. На пересеченной местности легко обходит другие модели отечественных и зарубежных боевых машин. При этом, в отличие от дизелей, газовая турбина позволяет сорокашеститонному броневику трогаться с места плавно, без рывков, и за семнадцать секунд разгоняться до пятидесяти километров в час.

По словам генерального директора предприятия Игоря Лобова, четыре десятка модернизированных боевых машин Т-80БВМ недавно поступили в одну из воинских частей в Амурской области.

На 600 миллионов рублей (или на семнадцать процентов) вырос и оборонзаказ для омского завода имени Баранова. Эту тему на форуме "Армия-2020" обсудили гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Артюхов и губернатор Омской области Александр Бурков.

- В прошлом году объем заказа у моторостроительного предприятия был 3,6 миллиарда руб-лей, теперь должны выйти на 4,2 миллиарда, - прокомментировал итоги встречи Александр Бурков. - При этом вырастет объем работы в центре резинотехнических изделий в поселке Крутая Горка. Если прежде он работал только на завод имени Баранова, то сейчас будет сотрудничать и с другими предприятиями корпорации. Кроме того, в Крутой Горке начнут испытания двигателя ТВ7-117 производства компании "Климов".

На стенде "Уралвагонзавода" на форуме "Армия-2020" были представлены и другие выпускаемые на "Омсктрансмаше" машины - мостоукладчики ММК и ТММ-6, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80У, переправочно-десантный паром ПДП, транс-портер ПТС-4, танки Т-55АМ и Т-80У, а также новейшая разработка - рефконтейнер на основе российских комплектующих. Сорокафутовые контейнеры-рефрижераторы омской сборки оснащены автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики.

Тем временем в МЧС заинтересовались специальной пожарной машиной. При создании СПМ омские конструкторы использовали узлы и агрегаты танков Т-72 и Т-80. Машина хорошо зарекомендовала себя. Бронированная кабина и надежная система жизнеобеспечения делают экипаж неуязвимым. Масса СПМ - около шестидесяти тонн. Запас воды и огнегасящих веществ - 25 кубометров. Дальность подачи струи достигает ста метров.

Фото: Vitalykuzmin.net
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До сих пор заказчиком техники выступало Министерство обороны России. Но, по словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Омской области Александра Рекина, теперь ее будут использовать и при тушении техногенных и природных пожаров.

На форуме "Армия-2020" губернатор Омской области подписал соглашение сотрудничестве с "Уралвагонзаводом". Первым шагом станет поставка в Омск 24 трамваев.

- Условия для нас весьма выгодные, - подчеркнул Александр Бурков. - Стоимость контракта - 688 миллионов рублей, но, что важно, с пятилетней рассрочкой. На таких условиях новые, современные трамваи мы больше нигде в стране получить не сможем.

Тем временем

У проходной Омского завода транспортного машиностроения открыли памятник танку Т-80. Событие приурочено к 100-летнему юбилею отечественного танкостроения. Всего за историю существования предприятия омичи выпустили около тридцати тысяч танков разных модификаций.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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