Омским машиностроителям увеличили оборонный заказ

В рамках Международного форума "Армия-2020" власти и промышленники заключили договоры об увеличении гособоронзаказа для Омского моторостроительного объединения имени Баранова, а также о ремонте и модернизации танков Т-80БВ на "Омсктрансмаше". Это обеспечит стабильную работу предприятий на годы вперед.

Контракт на проведение ремонта и модернизации свыше пятидесяти танков подписали руководители концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") и минобороны РФ. Проект будет осуществлен на производственных площадках Омского завода транспортного машиностроения.

За историю предприятия с конвейера "Трансмаша" сошло около тридцати тысяч танков разных модификаций. Один из них - Т-80, выпускаемый с 1976 года, - известен во всем мире и постоянно совершенствуется. Одна из последних модификаций - Т-80БВМ. Разработанную на "Омсктранс-маше" бронемашину в российские войска начали поставлять в прошлом году. Участницу парада в честь 75-летия Великой Победы уже прозвали реактивным танком. Основанием для этого стал характерный звук газотурбинного двигателя, напоминающий шум взлетающего самолета.

Танк способен развивать на шоссе скорость до восьмидесяти километров в час. На пересеченной местности легко обходит другие модели отечественных и зарубежных боевых машин. При этом, в отличие от дизелей, газовая турбина позволяет сорокашеститонному броневику трогаться с места плавно, без рывков, и за семнадцать секунд разгоняться до пятидесяти километров в час.

По словам генерального директора предприятия Игоря Лобова, четыре десятка модернизированных боевых машин Т-80БВМ недавно поступили в одну из воинских частей в Амурской области.

На 600 миллионов рублей (или на семнадцать процентов) вырос и оборонзаказ для омского завода имени Баранова. Эту тему на форуме "Армия-2020" обсудили гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Артюхов и губернатор Омской области Александр Бурков.

- В прошлом году объем заказа у моторостроительного предприятия был 3,6 миллиарда руб-лей, теперь должны выйти на 4,2 миллиарда, - прокомментировал итоги встречи Александр Бурков. - При этом вырастет объем работы в центре резинотехнических изделий в поселке Крутая Горка. Если прежде он работал только на завод имени Баранова, то сейчас будет сотрудничать и с другими предприятиями корпорации. Кроме того, в Крутой Горке начнут испытания двигателя ТВ7-117 производства компании "Климов".

На стенде "Уралвагонзавода" на форуме "Армия-2020" были представлены и другие выпускаемые на "Омсктрансмаше" машины - мостоукладчики ММК и ТММ-6, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80У, переправочно-десантный паром ПДП, транс-портер ПТС-4, танки Т-55АМ и Т-80У, а также новейшая разработка - рефконтейнер на основе российских комплектующих. Сорокафутовые контейнеры-рефрижераторы омской сборки оснащены автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики.

Тем временем в МЧС заинтересовались специальной пожарной машиной. При создании СПМ омские конструкторы использовали узлы и агрегаты танков Т-72 и Т-80. Машина хорошо зарекомендовала себя. Бронированная кабина и надежная система жизнеобеспечения делают экипаж неуязвимым. Масса СПМ - около шестидесяти тонн. Запас воды и огнегасящих веществ - 25 кубометров. Дальность подачи струи достигает ста метров.

До сих пор заказчиком техники выступало Министерство обороны России. Но, по словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Омской области Александра Рекина, теперь ее будут использовать и при тушении техногенных и природных пожаров.

На форуме "Армия-2020" губернатор Омской области подписал соглашение сотрудничестве с "Уралвагонзаводом". Первым шагом станет поставка в Омск 24 трамваев.

- Условия для нас весьма выгодные, - подчеркнул Александр Бурков. - Стоимость контракта - 688 миллионов рублей, но, что важно, с пятилетней рассрочкой. На таких условиях новые, современные трамваи мы больше нигде в стране получить не сможем.

Тем временем

У проходной Омского завода транспортного машиностроения открыли памятник танку Т-80. Событие приурочено к 100-летнему юбилею отечественного танкостроения. Всего за историю существования предприятия омичи выпустили около тридцати тысяч танков разных модификаций.