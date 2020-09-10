Крымский вуз первым в России начнет готовить специалистов по акватронике

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского со следующего года начнет подготовку специалистов по новой специальности "акватроника". Крымский вуз станет первым в России в этом направлении образования. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Расширить рамки профессионального высшего образования и освоить новую специальность вуз подтолкнули проблемы водоснабжения, с которыми Крым столкнулся после 2014 года, когда Украины перекрыла канал снабжения полуострова пресной водой из Днепра. В этом году в КФУ утвердили новый для России профессиональный стандарт "специалист по акватронике" и со следующего учебного года начнется прием абитуриентов на эту специальность. Образовательные программы должны объединить компьютерную инженерию с областью знаний о водных ресурсах региона. Подготовка вузом профессионального стандарта позволит приступить к разработке Федерального государственного образовательного стандарта для новой специальности.

- В мире направление "акватроника" появилось всего восемь лет назад - в Германии, Израиле, Бразилии, - сообщил ректор КФУ Андрей Фалалеев. - В России мы впервые готовы начать обучение специалистов, которые станут основой современного управления энергопотреблением, технической и экологической безопасностью систем водоснабжения и водоотведения.

В 2020 году центральная часть Крыма, а именно город Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы столкнулись с серьезными проблемами обеспечения питьевой водой. Из-за небывалой засухи ее запасы истощаются и с конца августа в Симферополе и населенных пунктах двух районов введен режим ограниченного водопотребления. С 7 сентября в жилые дома вода подается только в утренние и вечерние часы. Объемы водопотребления крымской столицы сокращены в три раза, со 150 тысяч кубометров в сутки до 50 тысяч.

Девятого сентября для решения проблем водоснабжения в Крыму создана межведомственная рабочая группа, которая определит приоритеты использования подземных вод, залегающих в карстовых полостях и колодцах.