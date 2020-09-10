В Майкопе завершили расследование гибели женщины от падения остановки

В столице Адыгеи прокуратура завершила уголовное дело в отношении бывшего и.о. директора муниципального казенного учреждения "Благоустройство". Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Халатность" после гибели женщины от обрушившейся остановки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, руководитель предприятия знал, что остановочный павильон был монтирован подрядчиком на временных сварных креплениях. Конструкция не соответствовала требованиям безопасности, но простояла четыре года, и за этот период ее никто не проверил. Это и привело к трагедии. В июне 2020 года в Майкопе резкий порыв ветра сорвал павильон с земли, тяжелый комплекс рухнул на стоявших рядом людей. 78-летня пожилая женщина скончалась на месте, девушка с ребенком получили травмы.

"Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее сюда передали материалы дела в отношении индивидуального предпринимателя, установившего этот остановочный комплекс с нарушением требований безопасности", - добавили в ведомстве.