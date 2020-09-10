В Майкопе завершили расследование гибели женщины от падения остановки

Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии 12:09
Австралия бьет рекорды по числу жертв нападений акул 12:08
Наталья Сергунина пригласила москвичей оценить изменения на ВДНХ 12:07
Росприроднадзор подал иск к компании "Норникеля" на 147,8 млрд рублей 12:05
Под Петербургом собака спасла школьницу от изнасилования 12:01
На Кевина Спейси подали в суд за изнасилование подростков 11:56
Лукашенко представил Шведа в должности генерального прокурора 11:49
В Москве женщину убили перед входом в ТЦ 11:49
Лукашенко поздравил с юбилеем Ларису Долину 11:40
Госдума рассмотрит проект заявления о защите ООН от политики Запада 11:38
В Иркутской области для избирателей приготовили два миллиона масок 11:32
СМИ: "Спартак" предложил контракт Кузяеву 11:30
В московском метро женщина упала на пути и выжила 11:28
В Ленинградской области 11 сентября начнутся выборы губернатора 11:27
На Кубани избирателям направят 300 тысяч информсообщений о выборах 11:26
Найден второй заключенный, сбежавший из колонии в Забайкалье 11:18
Рязанские школьники получили ожоги глаз на уроке 11:05
Хуснуллин: Проблему плохих дорог в России удалось решить 11:03
Клипмейкер Oxxxymironа, Хаски и группы "Ленинград" снимет фильм 10:52
Пенсионер из Дагестана за пять часов похудел на 9,3 килограмма 10:51
В Москве среднее число новых случаев коронавируса на 3% меньше, чем месяц назад 10:45
Избирательные участки в ЕАО подготовили к единому дню голосования 10:41
В Бурятии владельца кафе наказали за нарушение прав подростков 10:41
США выведут больше 2000 военнослужащих из Ирака 10:39
В московских домах началась внеплановая проверка газового оборудования 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
10.09.2020 10:51
Рубрика: Происшествия

В Майкопе завершили расследование гибели женщины от падения остановки

Текст: Анна Юркова

В столице Адыгеи прокуратура завершила уголовное дело в отношении бывшего и.о. директора муниципального казенного учреждения "Благоустройство". Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Халатность" после гибели женщины от обрушившейся остановки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube
В Сургуте завели дело по факту гибели людей в аварии с катером и баржей

По версии следствия, руководитель предприятия знал, что остановочный павильон был монтирован подрядчиком на временных сварных креплениях. Конструкция не соответствовала требованиям безопасности, но простояла четыре года, и за этот период ее никто не проверил. Это и привело к трагедии. В июне 2020 года в Майкопе резкий порыв ветра сорвал павильон с земли, тяжелый комплекс рухнул на стоявших рядом людей. 78-летня пожилая женщина скончалась на месте, девушка с ребенком получили травмы.

"Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее сюда передали материалы дела в отношении индивидуального предпринимателя, установившего этот остановочный комплекс с нарушением требований безопасности", - добавили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Майкоп

Главное сегодня

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым
Deutsche Bank спрогнозировал наступление "эпохи беспорядка"
В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open
Магазинам не гарантировали работу офлайн в случае второй волны COVID-19
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского