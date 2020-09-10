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10.09.2020 15:00
Рубрика: Экономика

За судно взамен захваченного Украиной "Норда" заплатили 1,2 млн рублей

Текст: Алексей Вакуленко (Республика Крым)
В Керчи Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая, который более двух лет назад лишился судна "Норд" после его захвата украинскими пограничниками, наконец-то снова на плаву. Предприятие выкупило 37-летнее транспортное судно, которое теперь предстоит переоборудовать под рыбацкое и использовать взамен утраченного.
Фото: Рыболовецккий колхоз имени 1 мая Фото: Рыболовецккий колхоз имени 1 мая
Фото: Рыболовецккий колхоз имени 1 мая

С 2018 года моряки рыбколхоза, для которых "Норд" был единственным промысловым судном, боролся за выживание.

- По предварительной оценке, с тех пор объем прямых финансовых потерь предприятия с учетом стоимости судна составил 90 миллионов рублей, - отметил директор предприятия Сергей Лесков. - Мы намерены обращаться за компенсацией наших потерь и продолжим добиваться социальной поддержки всем членам экипажа "Норда". Тем временем, как и планировали, мы выкупили транспортное судно 1983 года выпуска и перегнали его на ремонт в Севастополь.

Цена покупки - 1,2 миллиона рублей (включая налог на добавленную стоимость). Новое старое судно рыбаки назвали "Норд-2".

- Неожиданно в апреле от нескольких брокеров мы получили предложения о продаже судна, - рассказал руководитель рыбколхоза. - Мы официально сообщили им, что заинтересованы в его приобретении максимум за миллион рублей, то есть все имеющиеся деньги предприятия. У нас дважды просили гарантийные письма о том, что мы не откажемся от сделки. Предоставив гарантии, мы попросили, прежде чем принять окончательное решение, судно осмотреть.

Девятого сентября судно пришвартовали в Севастополе. Планируется, что его реконструкцию проведет предприятие "Севморсервис". По словам руководителя предприятия, стоимость реконструкции и дополнительного оборудования составит около 54 миллионов рублей.

- Есть гарантии финансового участия в этом процессе нескольких инвесторов, - пояснил Сергей Лесков. - Мы ведем переговоры еще с несколькими потенциальными участниками финансирования, а также обратились в правительство России с предложением оказать нам содействие в предоставлении прямых субсидий на дооснащение и переоборудование судна по программе лизинга оборудования и транспортных средств (на срок не менее пяти лет). Кроме того, мы попросили кабмин оказать содействие в предоставлении на тот же срок возобновляемой кредитной линии для реконструкции судна и пополнения оборотных средств.

Руководитель предприятия подчеркнул, что в будущем использование "Норда-2" для рыбной ловли позволит не только трудостроить рыбаков захваченного Украиной в 2018 году экипажа, но и создать в рыбколхозе новые рабочие места.

Напомним, экипаж керченского сейнера "Норд" с марта по конец октября 2018 года находился в украинском плену. После возвращения моряков на родину власти Крыма пообещали помочь предприятию-судовладельцу приобрести новое судно вместо конфискованного Киевом "Норда". В декабре 2019 года глава Крыма пообещал получение рыбаками другого корабля до конца января 2020. Осенью 2019 года в качестве замены "Норду" рассматривался транспортный корабля "Гриф", возраст которого на тот момент составлял 37 лет.

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