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08.09.2020 12:06
Рубрика: Экономика

В Керчи рыбколхоз нашел замену захваченному Украиной сейнеру "Норд"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Рыбколхоз имени 1 Мая в Керчи выкупил старое транспортное судно, которое намерен переоборудовать под рыбацкое и использовать взамен захваченного Украиной сейнера "Норд". Об этом сообщил "РГ" директор предприятия Сергей Лесков.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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По его словам, более двух лет, после захвата 25 марта 2018 года единственного судна рыбколхоза "Норд", коллектив предприятия борется за собственное выживание. В октябре прошлого года рыбколхоз инициировал так называемый "Проект выживания".

- Как и планировали, мы сами выкупили старое транспортное судно и сейчас перегоняем его на ремонт в Севастополь, - отметил Лесков. - Это произошло благодаря помощи многих людей и властных структур.

Судно 1983 года выпуска предприятие выкупило за собственные средства. Его стоимость составила 1,2 миллиона рублей (включая НДС). Буксирный перегон из Керчи в Севастополь на ремонт осуществляет российская компания. Прибытие ожидается утром 9 сентября.

Руководитель предприятия подчеркнул, что использование в будущем судна для рыбной ловли позволит рыбакам трудиться и даже создать новые рабочие места в рыбном колхозе.

Напомним, экипаж керченского сейнера "Норд" с марта по конец октября 2018 года находился в украинском плену. После возвращения моряков на родину власти Крыма пообещали помочь предприятию-судовладельцу приобрести новое судно вместо конфискованного Киевом "Норда". В декабре 2019 года глава Крыма пообещал получение рыбаками другого корабля до конца января 2020. Осенью 2019 года в качестве замены "Норду" рассматривался транспортный корабля "Гриф", возраст которого на тот момент составлял 37 лет.

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