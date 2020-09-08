В Керчи рыбколхоз нашел замену захваченному Украиной сейнеру "Норд"

Рыбколхоз имени 1 Мая в Керчи выкупил старое транспортное судно, которое намерен переоборудовать под рыбацкое и использовать взамен захваченного Украиной сейнера "Норд". Об этом сообщил "РГ" директор предприятия Сергей Лесков.

По его словам, более двух лет, после захвата 25 марта 2018 года единственного судна рыбколхоза "Норд", коллектив предприятия борется за собственное выживание. В октябре прошлого года рыбколхоз инициировал так называемый "Проект выживания".

- Как и планировали, мы сами выкупили старое транспортное судно и сейчас перегоняем его на ремонт в Севастополь, - отметил Лесков. - Это произошло благодаря помощи многих людей и властных структур.

Судно 1983 года выпуска предприятие выкупило за собственные средства. Его стоимость составила 1,2 миллиона рублей (включая НДС). Буксирный перегон из Керчи в Севастополь на ремонт осуществляет российская компания. Прибытие ожидается утром 9 сентября.

Руководитель предприятия подчеркнул, что использование в будущем судна для рыбной ловли позволит рыбакам трудиться и даже создать новые рабочие места в рыбном колхозе.

Напомним, экипаж керченского сейнера "Норд" с марта по конец октября 2018 года находился в украинском плену. После возвращения моряков на родину власти Крыма пообещали помочь предприятию-судовладельцу приобрести новое судно вместо конфискованного Киевом "Норда". В декабре 2019 года глава Крыма пообещал получение рыбаками другого корабля до конца января 2020. Осенью 2019 года в качестве замены "Норду" рассматривался транспортный корабля "Гриф", возраст которого на тот момент составлял 37 лет.