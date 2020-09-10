Фото: В Екатеринбурге открылся юбилейный фестиваль "Петрушка Великий"

С 10 по 14 сентября в Екатеринбурге пройдет X Международный фестиваль театров кукол "Петрушка Великий". Зрители увидят 15 спектаклей от театров России, Германии и Франции.

Впервые за годы существования фестиваля представления покажут не в театре кукол: здание находится на капитальном ремонте. Показы пройдут в "Колизее", ТЮЗе, "Синара Центре" и в Свердловском театре музыкальной комедии. Представления зарубежных артистов пройдут онлайн, сообщили организаторы

Темой фестиваля в этом году стала "Театр кукол: связь времен". На взгляд организаторов, тема позволила собрать спектакли, обращенные к традиции или направленные на смелый поиск новых форм, адресованные детям или обращенные к взрослому зрителю, вдохновленные историями прошлого или опытом современности.

Театр-хозяин фестиваля покажет две работы: музыкальную сказку "Колобок" и премьерный спектакль "Хармс". В рамках офф-программы пройдет читка пьесы "Я убил царя" драматурга Олега Богаева в исполнении актера Екатеринбургского театра кукол, заслуженного артиста РФ Германа Варфоломеева.

Также в афише заявлены спектакли государственных театров кукол из Республики Марий Эл, Омска, Республики Карелия, Ульяновска, Красноярска, Краснотурьинска, Кирова, Удмуртской Республики. Примут участие театр кукол "ФиМ" из Екатеринбурга, Karlsson Haus из Санкт-Петербурга. Иностранными гостями стали коллективы из городов Киль (Германия) и Лилль (Франция).

В рамках фестиваля также проходит выставка главного художника Екатеринбургского театра кукол Юлии Селаври "С куклами по пути". Гостям предложат посмотреть на эскизы, костюмы и декорации и пройти театральный квест.

Напомним, участниками предыдущего фестиваля стали 150 человек из шести стран, которые показали 16 спектаклей. В прошлый раз - в 2018 году - жюри вручило два Гран-при: театру "Особняк" из Санкт-Петербурга и Екатеринбургскому кукольному.