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10.09.2020 13:27
Рубрика: Общество

На Южном Урале четыре школьных класса закрыли на карантин по COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области школьники начали переходить на дистанционное обучение из-за выявленного в школах коронавируса. По предписанию Роспотребнадзора в регионе закрыты уже четыре класса в общеобразовательных учреждениях, сообщили в четверг в минздраве региона.

В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19

- По выявленным случаям COVID-19 в Челябинской области закрыты четыре класса в общеобразовательных учреждениях, COVID-19 на сегодняшнее утро подтвержден у двух учеников, - рассказали в пресс-службе министерства.

Более подробной информацией об учебных заведениях, где введены ограничительные меры, в ведомстве не располагают. Не оказалось ее и в министерстве образования региона, куда сведения из учебных заведений, как выяснилось, поступают менее оперативно.

Как уже сообщала "РГ" со вчерашнего дня был закрыт на карантин один из четвертых классов в челябинской гимназии № 80. Еще один очаг, по предварительным данным, выявлен в Копейске.

Кстати

Всего за прошедшие сутки на Южном Урале выявлено 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших с начала пандемии превысило 15 тысяч человек. 12 021 пациент выздоровели и выписались из больниц.411 южноуральцев скончались.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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