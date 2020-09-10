Первый в России приговор за создание запрещенной в России экстремистской группировки АУЕ вынесен в Екатеринбурге. Теперь двоим фигурантам предстоит на практике испытать все прелести, которые пропагандировали, они отправятся в места не столь отдаленные соответственно на 7 лет и 3,5 года, а их подельница получила 4 года условно.

На скамье подсудимых Гарнизонного военного суда оказались три человека - муж с женой Николай и Наталья Бабарика и их подельник Артем Зуев. Фигурирует в деле и еще один пока неустановленный человек, который был идейным вдохновителем группировки и учил ее членов уголовным понятиям. Как отметили в прокуратуре Свердловской области, дело по криминальному "консультанту" вынесено в отдельное производство.

Группировку под известной аббревиатурой АУЕ Николай Бабарика и его уголовный идеолог создали еще девять лет назад. Напомним, АУЕ имеет разное токование ("Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство" и пр.), но общий смысл один - пропаганда уголовного образа жизни, резкое отрицание деятельности полиции и государства. Сама криминальная идеология АУЕ, в конечном итоге, служит для сбора ее последователями так называемого "грева" для зоны - денег, продуктов и т.д. Причем собирают часто даже с детей в школах, о чем не раз писала наша газета. В итоге 17 августа 2020 года Верховный суд признал криминальное движение АУЕ экстремистским. Его деятельность на территории нашей страны запрещена.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре, за восемь лет деятельности организации Николай Бабарика с подельниками опубликовал в созданном им паблике 28 439 материалов с откровенно экстремистскими призывами против сотрудников полиции, пропагандой блатной романтики и уголовной жизни по "понятиям".

За восемь лет деятельности организации Николай Бабарика с подельниками опубликовал в созданном им паблике 28 439 материалов с откровенно экстремистскими призывами

При этом в 2017 году Николай Бабарика рассказал о сообществе АУЕ своей жене. Верная подруга, в свою очередь, активно подключилась к "работе" на благо группировки и до закрытия организации успела опубликовать в соцсетях 1842 экстремистских материала с уголовной пропагандой и призывами против правоохранителей.

При этом муж с женой решили сделать на самой символике запрещенной сегодня АУЕ еще и бизнес: они продавали и рекламировали в Сети различные товары с воровскими лозунгами и символами. Начиная с 2017 года активным членом группировки стал и Артем Зуев. Вместе члены группировки размещали материалы, торговали товарами под знаком уголовной АУЕ.

В результате в зависимости от роли и степени участия каждого из фигурантов дела в создании и пропаганде АУЕ Гарнизонный военный суд вынес различные сроки наказания: Николаю Бабарике - в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Артему Зуеву - 3 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Наталье Бабарике - 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.