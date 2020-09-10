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10.09.2020 19:20
Рубрика: Digital

В сверхновом свете

Рекламу покажут из космоса с помощью искуственных созвездий
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
В ближайшие годы реклама выйдет на космический уровень - новые российские разработки позволяют демонстрировать рекламные сообщения с помощью лазеров, установленных на космических спутниках. Успешное тестирование разработки сколковского резидента Avant Space прошло недавно в Подмосковье.
Лазеры на спутниках будут высвечивать логотипы компаний во время пролета над крупными мегаполисами. Фото: avantspace.co Лазеры на спутниках будут высвечивать логотипы компаний во время пролета над крупными мегаполисами. Фото: avantspace.co
Лазеры на спутниках будут высвечивать логотипы компаний во время пролета над крупными мегаполисами. Фото: avantspace.co

Идея заключается в создании искусственных созвездий, яркость которых будет сопоставима с яркостью Венеры. Такой рекламе может помешать облачная погода, но при ясной погоде созвездия будет видно даже в ярко освещенных городах.

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Это абсолютно новое слово в рекламном бизнесе, идея звучит впечатляюще, делится эмоциями Игорь Кирикчи, управляющий директор рекламного агентства BBDO. За последние 5-10 лет технологичные рекламные решения - такие, как дополненная реальность или 3D-mapping, когда на здания проецируются трехмерные изображения - стали уже привычными. Идея показывать с неба логотипы компаний может вызвать "wow-эффект".

Пока российская компания стала первой в мире, кто предложил столь необычную рекламную подачу. Валентин Ельцов, директор по продуктам рекламного агентства Gallery, видит риски в том, что такая реклама будет стоить слишком дорого и подойдет только глобальным брендам. Кроме того, это абсолютно новая визуальная коммуникация с людьми, и реакцию потребителей будет сложно предугадать.

Фото: iStock
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В Avant Space уверены, что рекламные "созвездия", которые могут охватить сразу миллиарды потенциальных покупателей, выйдут значительно дешевле в перерасчете на одного человека, чем обычные рекламные носители. Кроме того, лазеры намного экологичнее пластиковых баннеров и работают исключительно на солнечной энергии. Антон Оссовский, генеральный директор компании, даже высказал пожелание, чтобы первым заказчиком "звездной" рекламы стал Всемирный фонд дикой природы (WWF).

При этом Оссовский признает, что основными заказчиками новой технологии станут крупные международные бренды, поскольку предполагается масштабный охват аудитории.

Запуск первых спутников с рекламными лазерами запланирован на 2022 год. Avant Space осуществит его совместно с Объединенной ракетно-космической корпорацией.

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