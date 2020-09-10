Российских туристов оставили без любимого развлечения в Турции

Отдыхающие на турецких курортах российские туристы пожаловались на отсутствие дискотек в отелях. Потанцевать после полуночи теперь не получится. В министерстве внутренних дел страны пояснили, что новые правила введены в рамках борьбы с новым коронавирусом SARS-CoV-2.

"Смешно. Вчера еще танцевали, а сегодня пришел вирус", - возмущены таким положением дел путешественники. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт TourDom.ru, обязательный масочный режим действует сейчас во всех провинциях, включая курортные зоны. Защитные средства необходимо использовать на улицах, в парках, транспорте и даже на общественных пляжах. Пока власти не уточняют, до какой даты будут действовать ограничения.

Как ранее писала "Российская газета", за месяц коронавирус был выявлен у 12 россиян, приехавших отдыхать в Турцию. В республике отмечен рост числа инфицированных SARS-CoV-2. Для предотвращения распространения инфекции пассажирам запретили ездить стоя в общественном транспорте.