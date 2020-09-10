Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.09.2020 09:11
Рубрика: Легковые авто

Росстат сообщил о заметном подорожании иномарок

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За первую неделю сентября новые легковые автомобили иностранных марок подорожали сразу на 0,7 процента. Эти данные опубликовал Росстат.

Фото: iStock
Как российские водители снижают расходы на топливо

Дилеры подняли цены с начала осени. До этого прайсы на иномарки оставались достаточно стабильными на протяжении 2 недель. С начала 2020 года цены в этом сегменте выросли на 5,7 процента.

Общий уровень инфляции в России, по данным Росстата, с 1 по 7 сентября не изменился, с начала года достиг 3 процентов.

Цены на бензин и дизельное топливо за первую неделю сентября не изменились, уточнили в ведомстве. С начала года бензин подорожал на 2, процента, дизельное топливо - на 0,5 процента.

#авто