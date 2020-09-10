Росстат сообщил о заметном подорожании иномарок

За первую неделю сентября новые легковые автомобили иностранных марок подорожали сразу на 0,7 процента. Эти данные опубликовал Росстат.

Дилеры подняли цены с начала осени. До этого прайсы на иномарки оставались достаточно стабильными на протяжении 2 недель. С начала 2020 года цены в этом сегменте выросли на 5,7 процента.

Общий уровень инфляции в России, по данным Росстата, с 1 по 7 сентября не изменился, с начала года достиг 3 процентов.

Цены на бензин и дизельное топливо за первую неделю сентября не изменились, уточнили в ведомстве. С начала года бензин подорожал на 2, процента, дизельное топливо - на 0,5 процента.