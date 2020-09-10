Самое интересное с презентации Ubisoft: русскоязычные трейлеры новинок

Очередной выпуск Ubisoft Forward оказался не очень богатым на анонсы новых проектов, но кое-что интересное французы все-таки приготовили.

Началась презентация с Immortals Fenyx Rising - игры про сильную и независимую девушку, кожу которой можно кастомизировать любым цветом радуги. Она попала на остров, где выжившие античные боги прячутся от неизвестной скверны.

Старина Принц Персии ни разу не постарел за годы пребывания в небытии, а обзавелся новой графикой и выйдет на актуальных платформах 21 января 2021 года.

Бесплатная королевская битва Hyper Scape обзаведется "Турборежимом".

Бедолага Сэм Фишер без Splinter Cell до сих пор скитается по чужим франшизам, в трейлере показали его в Tom Clancy's Rainbow Six Осада.

По Watch Dogs: Legion вышло целых три ролика, но наиболее интересным можно считать возвращение Эйдена Пирса - протагониста первой части - в протертой кепке и с бородой. Бесплатно за него поиграть, конечно же, не дадут - только в составе Season Pass.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game по мотивам знаменитой серии комиксов вместе со всеми дополнениями в честь 10-летнего юбилея вернется в продажу в полном издании.

Riders Republic - единственная по-настоящему новая игра на презентации. Она представляет собой массовые "покатушки" на велосипеде, лыжах, сноуборде или вингсьюте - эдакий духовный наследник Steep с сильным уклоном в мультиплеер.