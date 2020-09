"Многие думают, будто время - поток, что несет воду лишь в одну сторону. Но я видел лик времени и скажу - они ошибаются", - да, именно этим без малого культовым для игровой индустрии вступлением, как и много лет назад, Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.

Новый "Принц" заново "нарисован", а также сыгран и озвучен теми же актерами, которые были на главных ролях в оригинальной игре 2003 года.

Разработчики заверяют, что старались сохранить тоже положение камеры в наиболее значимых сценах, но при этом сделать управление главным героем более отзывчивым и современным.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.

За предзаказ геймеры получат "первый костюм принца, изначальный набор оружия и фильтр "классика".