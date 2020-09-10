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10.09.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Сегодня Россия возобновит авиасообщение с Мальдивами

Текст: Алексей Дуэль
Первый после вызванного COVID-19 перерыва рейс российской авиакомпании на Мальдивы состоится сегодня. Как следует из расписания "Аэрофлота", вылет назначен на 22.50 мск 10 сентября, в четверг. Воздушное судно - Airbus 350-900 вместимостью 292 пассажира. За сутки до вылета в онлайн-кассах еще можно было встретить билеты на этот рейс за 21 936 рублей (в одну сторону).
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

"Полеты в Мале (Мальдивы) будут осуществляться с 10 сентября по следующему расписанию: рейс SU0322 Шереметьево - Мале по четвергам и воскресеньям, - ранее сообщал "Аэрофлот". - Обратный рейс SU0323 Мале - Шереметьево по пятницам и воскресеньям".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, российские авиакомпании смогут выполнять три рейса в неделю в Каир и по два в Дубай и на Мальдивы. Росавиация обратила внимание, что речь идет лишь о регулярных рейсах назначенных перевозчиков, туристические чартеры на этих направлениях летать пока не смогут.

Первый после перерыва пассажирский рейс в Каир состоялся накануне, в пятницу ожидается вылет в Дубай.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии на Мальдивах выявлен 8741 случай коронавируса. Умерли 29 человек, 6157 выздоровели. По ситуации на 9 сентября на островах болеют COVID-19 2555 человек. Местные власти не настаивают на карантине для туристов, прилетевших без очевидных симптомов заболевания. С собой необходимо иметь только подтверждение брони отеля, обратные билеты и медстраховку, включающую в себя лечение от коронавируса. Правда, перед обратным вылетом ПЦР-тест сделать все-таки придется. По информации туроператоров, некоторые отели предоставляют своим постояльцам эту услугу бесплатно.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Юго-Восточная Азия Мальдивы Пандемия коронавируса COVID-19

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