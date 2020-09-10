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Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты"

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    10.09.2020, 15:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пандемия нанесла очередной болезненный удар - премьеры третьего и четвертого сезонов сэдкома "Атланта", одного из бриллиантов сериалостроения последних лет, вновь отложены.

Фото: youtube.com/ Colin Wood
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Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявления канала FX.

Съемки новых сезонов должны были начаться еще весной, с премьерой на январь 2021-го, но COVID-19 планы создателей подкорректировал, и дата съезжает. Пока без четкой конкретики. Но, согласно предположениям босса FX Networks и FX Productions Джона Ландграфа, съемки могут быть запущены в начале следующего года. Не исключено, что и премьера состоится в 2021-м.

Третий и четвертый сезоны шоу будут сниматься параллельно.

Фото: kinopoisk.ru
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FX показал первый эпизод "Атланты" 6 сентября 2016 года. Шоураннер и исполнитель одной из главных ролей - Дональд Гловер. В центре сюжета - андеграундный рэпер из Атланты, при вялой помощи своего кузена начинающий восхождение на музыкальный Олимп.

Ранее сообщалось, что в Атланте расстреляли очередного рэпера.

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