Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты"

Пандемия нанесла очередной болезненный удар - премьеры третьего и четвертого сезонов сэдкома "Атланта", одного из бриллиантов сериалостроения последних лет, вновь отложены.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявления канала FX.

Съемки новых сезонов должны были начаться еще весной, с премьерой на январь 2021-го, но COVID-19 планы создателей подкорректировал, и дата съезжает. Пока без четкой конкретики. Но, согласно предположениям босса FX Networks и FX Productions Джона Ландграфа, съемки могут быть запущены в начале следующего года. Не исключено, что и премьера состоится в 2021-м.

Третий и четвертый сезоны шоу будут сниматься параллельно.

FX показал первый эпизод "Атланты" 6 сентября 2016 года. Шоураннер и исполнитель одной из главных ролей - Дональд Гловер. В центре сюжета - андеграундный рэпер из Атланты, при вялой помощи своего кузена начинающий восхождение на музыкальный Олимп.

Ранее сообщалось, что в Атланте расстреляли очередного рэпера.