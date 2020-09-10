США выведут больше 2000 военнослужащих из Ирака

США в ближайшее время готовятся сократить свой воинский контингент в Ираке с 5200 до 3000 военнослужащих. Как сообщает издание defenseone.com, об этом в минувшую среду заявил руководитель центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, новый этап вывода войск стал возможен после того, как иракские войска в достаточной степени обучились противостоять террористическим группировкам, включая ИГИЛ (организаций запрещена в РФ - прим. "РГ").

Впрочем, по мнению комментаторов, куда важней политическая подоплека решения Пентагона. Она заключается в необходимости следовать установкам президента США Дональда Трампа, который еще в 2016 году пообещал своему электорату существенно сократить американское военное присутствие за рубежом. В прошлом месяце Трамп в очередной раз публично заявил о том, что США "скоро покинут Ирак".

Вместе с тем, по мнению генерала Маккензи, необходимо сохранить определённое количество американских войск в Ираке для противостояния в ближневосточном регионе Ирану.