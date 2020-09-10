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10.09.2020 11:13
Рубрика: Спорт

Тренер "Тампы" оценил вклад Кучерова и Василевского в победу команды

Текст: Максим Домчев
Главный тренер клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер, комментируя победу команды во втором матче серии против "Нью-Йорк Айледнерс", отметил вклад в успех Никиты Кучерова и Андрея Василевского.
Джон Купер. Фото: AP Photo/Jason Behnken Джон Купер. Фото: AP Photo/Jason Behnken
Джон Купер. Фото: AP Photo/Jason Behnken

Именно гол Кучерова за девять секунд до конца третьего периода принес "молниям" победу во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги со счетом 2:1. Теперь "Тампа-Бэй" ведет 2-0.

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Джон Купер после матча не скрывал того, что самый весомый вклад в успех сделали именно российские игроки.

"Меньшинство сыграло невероятно. Гол Кучерова - это круто. Игра Василевского - важно. Но так долго отыграть в меньшинстве и не пропустить… Эти ребята позволили нам дотянуть до последней минуты. И в концовке мы были вознаграждены за усилия", - сказал Купер.

Тренер отметил, что команде для победы пришлось преодолеть многое. В самом начале матча она пять минут играла в меньшинстве, при счете 1:1 было два подряд удаления, но "Тампа" выстояла.

"Нужно снять шляпу и перед ребятами, сражавшимися в меньшинстве, и перед вратарем. Путь к этой кульминации был очень тяжел, но в конце концов мы были вознаграждены за то, как оборонялись", - сказал он.

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