Тренер "Тампы" оценил вклад Кучерова и Василевского в победу команды

Именно гол Кучерова за девять секунд до конца третьего периода принес "молниям" победу во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги со счетом 2:1. Теперь "Тампа-Бэй" ведет 2-0.

Джон Купер после матча не скрывал того, что самый весомый вклад в успех сделали именно российские игроки.

"Меньшинство сыграло невероятно. Гол Кучерова - это круто. Игра Василевского - важно. Но так долго отыграть в меньшинстве и не пропустить… Эти ребята позволили нам дотянуть до последней минуты. И в концовке мы были вознаграждены за усилия", - сказал Купер.

Тренер отметил, что команде для победы пришлось преодолеть многое. В самом начале матча она пять минут играла в меньшинстве, при счете 1:1 было два подряд удаления, но "Тампа" выстояла.

"Нужно снять шляпу и перед ребятами, сражавшимися в меньшинстве, и перед вратарем. Путь к этой кульминации был очень тяжел, но в конце концов мы были вознаграждены за то, как оборонялись", - сказал он.