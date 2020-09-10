Ученые развенчали миф о загрязнении воздуха автомобилями

Автомобили не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на загрязнение воздуха, доказывает исследование Университета Стерлинга (Шотландия), проведенное в условиях 65-процентного снижения интенсивности движения автотранспорта в период действия мер ограничения социальной активности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Исследование касалось проблемы загрязнения воздуха твердыми микрочастицами размером до 2,5 микрометров. Такая микропыль не блокируется в верхних дыхательных путях и может оседать в бронхах и альвеолах легких и провоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма.

Для исследования ученые проанализировали пробы воздуха, взятые семьюдесятью стационарными заборными станциями, расположенными вдоль оживленных дорог по всей территории Шотландии. Для анализа были использованы пробы с 24 марта - на следующий день после введения режима общенационального карантина - и до 23 апреля.

Среднегеометрическая концентрация микропыли за исследованный период, отмеченный 65-процентным снижением трафика, составила 6,6 мг на кубический метр воздуха - на том же уровне, что в 2017 году (6,6 мг/м3) и 2018 г (7,4 мг/м3) за тот же период. Значительно большая концентрация микропыли в воздухе Шотландии отмечалась сотрудниками института лишь в 2019 году - 12,8 мг/м3 - но причиной тому был не техногенный фактор, а антициклон, принесший пыль Сахары на британский архипелаг. Среднее значение за тот год также составило 7,8 мг/м3.

Возглавлявший исследование доктор Рураид Добсон заключил, что гораздо большему риску население подвергалось во время вынужденной изоляции у себя дома, где концентрация микропыли многократно выше.