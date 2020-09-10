В августе Трамп собрал рекордную сумму пожертвований на избирательные цели

Президент США Дональд Трамп и Национальный комитет Республиканской партии набрали в августе 210 миллионов долларов добровольных пожертвований на избирательную кампанию. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам самого Трампа, сейчас у него больше средств на избирательные цели, чем было в это же время в 2016 году. "Четыре года назад у нас было на руках в два - три раза меньше наличных, чем сейчас. И это при том, что сейчас я еще не вкладывался сам", - цитирует ТАСС американского лидера. Он подтвердил, что готов при необходимости израсходовать личные средства.

По данным источника в избирательном штабе республиканца, сумма средств на его переизбрание превысила 1,3 миллиарда долларов с момента начала предвыборной гонки. Источник не уточнил, какая сумма из этих денег уже потрачена.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за август собрал на ведение своей избирательной кампании более 364 млн долларов добровольных пожертвований.