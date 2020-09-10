В Китае разработали вакцину от COVID-19 в виде назального спрея

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило проведение клинических испытаний разработанной в Китае вакцины от нового коронавируса в виде назального спрея. Такую информацию распространило агентство "Синьхуа".

Разработкой вакцины занималась инфекционная лаборатория Гонконгского университета совместно с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy. Это первая вакцина от COVID-19 в виде назального спрея, одобренная в Китае для испытаний с участием людей, пишет ТАСС.

Всего китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, заявила на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, эти препараты сейчас находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам.

Между тем, в России намерены создать комбинированную вакцину - которая защитит одновременно и от гриппа, и от COVID-19. Над ней сейчас работают сразу несколько научных коллективов.