Volkswagen переходит на поезда с "чистой" энергией

Концерн Volkswagen объявил о планах до конца 2021 года добиться, чтобы весь железнодорожный транспорт, доставляющий материалы и комплектующие и осуществляющий доставку готовой продукции его заводов в Германии, использовал только электрическую энергию, полученную от ветряных генераторов и гидроэлектростанций, полностью отказавшись от энергии от сжигания углеводородного топлива.

Параллельно в Volkswagen намерены наращивать долю железнодорожных перевозок в логистике с нынешних 53% до 60% к концу 2022 года.

В компании подчеркивают, что отказ от использования горючего сократит выброс углекислого газа на 26 700 тонн ежегодно.

Белые медведи в восторге, однако на сколько это повысит стоимость автомобилей, производимых концерном, пока не сообщается.