Врач назвал симптом рака кишечника на первой стадии

Хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев ответил на распространенный вопрос пациентов, касающийся того, как распознать на ранней стадии рак кишечника - один из самых распространенных видов онкологии среди россиян.

По словам врача, рак кишечника, в отличие от многих других опасных заболеваний, "растет медленно" и часто сигнализирует о себе рядом проблем со здоровьем уже на поздней стадии. Однако есть признак, который может проявляться и на ранней стадии.

- Первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами. Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе. Это происходит на фоне развития полипов на слизистой кишечника. Они могут быть разных размеров. На первой стадии специалист может удалить образование во время колоноскопии и процент того, что болезнь не вернется, достаточно велик, - объяснил врач.

Хирург отметил, что на второй стадии рака кишечника, когда уже частично поражается слизистая органа, к частому дискомфорту в животе могут добавиться жалобы на изменение стула, неожиданное снижение веса, выделение крови. Состояние усугубляется на более поздних стадиях, когда опухоль поражает всю стенку кишечника (третья стадия) или прорастает в другие органы. На четвертой стадии опухоль может распространяться в желудок, мочевой пузырь и в другие органы.

- Чтобы предотвратить такие последствия, необходимо планово исследовать кишечник, начиная с 45 лет. Затем процедуру, если ничего не было обнаружено, нужно делать раз в пять лет. Такие большие промежутки связаны с тем, что опухоли кишечника растут медленно, - пояснил врач.