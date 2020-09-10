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10.09.2020 16:14
Рубрика: Легковые авто

Вышел "убийца" Tesla: он дальнобойнее, богаче и с бесплатной зарядкой

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lucid. Фото: Пресс-служба Lucid.
Фото: Пресс-служба Lucid.

832 км без подзарядки аккумулятора - новый лучший показатель на рынке электромобилей, более чем на 100 км превышающий максимальный показатель электромобилей Tesla. И принадлежит он новому седану Lucid Air.

Фото: www.autoweek.nl
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Компания Lucid Motors - калифорнийский стартап с международным капиталом и командой инженеров, возглавляемый бывшим том-менеджером Tesla Inc. Питером Роулинсом. Lucid Motors преобразована из разработчика и производителя трансмиссий электромобилей Atieva в 2016 году.

Первый электромобиль Lucid - пятиметровый седан Air. Механические узлы и несущие элементы кузова электромобиля спроектированы максимально компактно, чтобы высвободить максимальное пространство для людей и их потребностей. Концепцию назвали Space Concept, и это не только простор для пятерых и вместительные багажники (480 л основной и 285 л передний), это и полностью стеклянный верх автомобиля.

В интерьере на передней консоли установлен 34-дюймовый экран, простертый на 2/3 ширины салона от стойки крыши. Он включает в себя три монитора с разрешением 5K, один из которых - виртуальный приборный щиток, прочие отображает сервисные данные. На приливе консоли установлен 16,8-дюймовый планшет с графическим интерфейсом регулировки климата, мультимедиа. В качестве голосового помощника мультимедиа применен искусственный интеллект Alexa от Amazon. Нажатием клавиши планшет можно полностью скрыть в недра панели, открыв доступ к нише за ним.

Фото: Пресс-служба Lucid.

Lucid Air использует самую емкую батарею на рынке на сегодня (113 кВтч) с самым высоким напряжением цепи (924 В). Батарея поддерживает быструю зарядку 300-киловаттным током (Tesla не более 250). В таком режиме для восполнения 320 км запаса хода достаточно 20 минут.

Фото: Пресс-служба Hongqi.
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Два электромотора Lucid Air - по одному на каждой оси - вкупе выдают 1080 л.с. мощности и позволят электромобилю развить 96 км/ч с места за 2,5 с. Версии попроще будут иметь один мотор на задней оси на 680 и 800 л.с.

Lucid Air оборудован 32 ультразвуковыми, радиочастотными, оптическими датчиками и одним лазерным радаром. Электромобиль может похвастать всеми возможными системами ассистирования водителю, а с 2021 году он получит систему автопилота через обновление софта по воздуху.

Производить Lucid Air начнут в начале следующего года на строящемся заводе в Алабаме. Первой в продажу поступит самая доступная версия по цене от 80 000 долларов (6 миллионов рублей) без учета льгот. Покупатели электромобиля из США получат три года бесплатной зарядки в сети Electrify America (440 станций в США). О планах экспорта за пределы Северной Америки производитель не сообщает.

Фото: Пресс-служба Lucid.
Фото: Пресс-служба Lucid.
Фото: Пресс-служба Lucid.