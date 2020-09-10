Идею поддержал первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, существующие сегодня нормы, направленные на то, чтобы минимальный размер оплаты труда не опускался ниже прожиточного минимума, не в полной мере защищают граждан от того, чтобы "они оказались без средств существования". "Нас заставил задуматься, в частности, конкретный случай: когда возникла ситуация с предложением президента выплачивать по 10 тысяч рублей семьям, нам стали поступать многочисленные звонки, что эти 10 тысяч просто не дойдут до семей. Они перейдут кредиторам, поскольку многие семьи в тяжелой экономической ситуации оказались в тисках кредитов. И тогда "Единая Россия" в считанные часы подготовила соответствующую поправку, которая защитила от списания эти конкретные средства", - рассказал Исаев. Он сообщил, что депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, направленный на защиту минимального гарантированного дохода граждан. "Мы считаем, - сказал Исаев, - что данный законопроект мог бы быть внесен в Госдуму и принят уже в осеннюю сессию".

Как показывают опросы, большинство россиян желали бы "уйти на базу". Согласно исследованию, проведенному российской компанией HeadHunter, концепцию безусловного основного дохода (БОД), предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов.

Аргументы тех, кто за: снижение преступлений, спровоцированных бедностью (50 процентов опрошенных считают это главным достоинством концепции), повышение уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47) и расширение возможностей для получения высшего образования. В число привлекательных факторов вошли также рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (станут не нужны пенсии и социальные пособия, а следовательно, и чиновники, обслуживающие эту сферу), увеличение числа предприятий малого бизнеса, рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.

Аргументы тех, кто против: возможность массового нежелания работать (50 процентов опрошенных видят здесь главную угрозу), увеличение потока мигрантов в страну с узаконенным БОД, рост инфляции и еще большая концентрация власти у государства.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил ввести в России базовый гарантированный доход

Больше, чем кто-либо (от 68 до 72 процентов), реализацию БОД поддержали представители таких отраслей, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Против высказались работники сферы сферы управления персоналом (26 процентов), строительства/недвижимости (25) и медицины (24). Наибольшую долю положительных ответов дали Омская (73 процента), Свердловская (68) области и Пермский край (67). Наиболее часто выражали отрицательное отношение к концепции БОД жители Кемеровской (25 процентов), Ростовской (24) и Свердловской (22) областей.

Так или иначе сегодня весь мир озабочен проблемой экономического неравенства граждан. И одна из обсуждаемых концепций - концепция безусловного базового дохода. В Финляндии уже подвели итоги эксперимента. Он был начат 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018-го. В нем участвовали две тысячи безработных, получавших ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. Получатели основного дохода были выбраны методом случайной выборки среди тех, кто в ноябре 2016 года получал пособие по безработице от Института социального страхования Kela. Контрольную группу составили те, кто в ноябре 2016 года получал обычное пособие по безработице от Kela, но не участвовал в эксперименте. "Небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие", - таково вкратце заключение об итогах эксперимента, опубликованное в пресс-релизе Министерства социального развития и здравоохранения Финляндии.

А в Швейцарии в 2016 году состоялся референдум на эту тему. Спрашивалось, одобряют ли граждане введение ежемесячных выплат от государства по 2,5 тысячи швейцарских франков для взрослых и 625 франков для детей. Почти 77 проценов населения проголосовали против.

Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы позволить себе такую меру экономической поддержки населения

Вопрос о безусловном базовом доходе будет все активней вставать в повестку. И поскольку эта идея объединяет всех - правых и левых, либералов и консерваторов, то в ряде стран, вероятно, придут к введению безусловного базового дохода. Что касается России, то она имеет достаточно ресурсов, чтобы позволить себе такую меру экономической поддержки населения. Есть категории людей, для кого безусловный базовый доход может оказаться спасительным. Важно только, чтобы не государство, а само общество решало, что оно не даст своим гражданам пропасть, что готово их поддержать и верит в их желание работать.