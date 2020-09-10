Новости

"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса" 00:25
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19 00:11
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 10.09.2020
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 10.09.2020
На Петербург обрушился шторм 10.09.2020
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10.09.2020
Россия откроет границу с Южной Осетией 10.09.2020
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 10.09.2020
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 10.09.2020
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 10.09.2020
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 10.09.2020
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 10.09.2020
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 10.09.2020
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 10.09.2020
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 10.09.2020
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 10.09.2020
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 10.09.2020
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 10.09.2020
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 10.09.2020
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 10.09.2020
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 10.09.2020
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 10.09.2020
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 10.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 23:09
Рубрика: Власть

Уйти на базу

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил ввести в России базовый гарантированный доход. Предложение прозвучало на партийном совещании по социальным проектам. Речь идет о "минимальной сумме", которую человек будет получать от государства, "независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения". Медведев также напомнил, что введение такой модели уже неоднократно обсуждалась на экспертном уровне, подобные модели уже работают в ряде других стран.

Идею поддержал первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, существующие сегодня нормы, направленные на то, чтобы минимальный размер оплаты труда не опускался ниже прожиточного минимума, не в полной мере защищают граждан от того, чтобы "они оказались без средств существования". "Нас заставил задуматься, в частности, конкретный случай: когда возникла ситуация с предложением президента выплачивать по 10 тысяч рублей семьям, нам стали поступать многочисленные звонки, что эти 10 тысяч просто не дойдут до семей. Они перейдут кредиторам, поскольку многие семьи в тяжелой экономической ситуации оказались в тисках кредитов. И тогда "Единая Россия" в считанные часы подготовила соответствующую поправку, которая защитила от списания эти конкретные средства", - рассказал Исаев. Он сообщил, что депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, направленный на защиту минимального гарантированного дохода граждан. "Мы считаем, - сказал Исаев, - что данный законопроект мог бы быть внесен в Госдуму и принят уже в осеннюю сессию".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие

Как показывают опросы, большинство россиян желали бы "уйти на базу". Согласно исследованию, проведенному российской компанией HeadHunter, концепцию безусловного основного дохода (БОД), предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов.

Аргументы тех, кто за: снижение преступлений, спровоцированных бедностью (50 процентов опрошенных считают это главным достоинством концепции), повышение уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47) и расширение возможностей для получения высшего образования. В число привлекательных факторов вошли также рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (станут не нужны пенсии и социальные пособия, а следовательно, и чиновники, обслуживающие эту сферу), увеличение числа предприятий малого бизнеса, рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.

Аргументы тех, кто против: возможность массового нежелания работать (50 процентов опрошенных видят здесь главную угрозу), увеличение потока мигрантов в страну с узаконенным БОД, рост инфляции и еще большая концентрация власти у государства.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил ввести в России базовый гарантированный доход

Больше, чем кто-либо (от 68 до 72 процентов), реализацию БОД поддержали представители таких отраслей, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Против высказались работники сферы сферы управления персоналом (26 процентов), строительства/недвижимости (25) и медицины (24). Наибольшую долю положительных ответов дали Омская (73 процента), Свердловская (68) области и Пермский край (67). Наиболее часто выражали отрицательное отношение к концепции БОД жители Кемеровской (25 процентов), Ростовской (24) и Свердловской (22) областей.

Фото: REUTERS
Елена Гришина: Единственный способ преодоления бедности - повышение доходов граждан

Так или иначе сегодня весь мир озабочен проблемой экономического неравенства граждан. И одна из обсуждаемых концепций - концепция безусловного базового дохода. В Финляндии уже подвели итоги эксперимента. Он был начат 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018-го. В нем участвовали две тысячи безработных, получавших ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. Получатели основного дохода были выбраны методом случайной выборки среди тех, кто в ноябре 2016 года получал пособие по безработице от Института социального страхования Kela. Контрольную группу составили те, кто в ноябре 2016 года получал обычное пособие по безработице от Kela, но не участвовал в эксперименте. "Небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие", - таково вкратце заключение об итогах эксперимента, опубликованное в пресс-релизе Министерства социального развития и здравоохранения Финляндии.

А в Швейцарии в 2016 году состоялся референдум на эту тему. Спрашивалось, одобряют ли граждане введение ежемесячных выплат от государства по 2,5 тысячи швейцарских франков для взрослых и 625 франков для детей. Почти 77 проценов населения проголосовали против.

Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы позволить себе такую меру экономической поддержки населения

Вопрос о безусловном базовом доходе будет все активней вставать в повестку. И поскольку эта идея объединяет всех - правых и левых, либералов и консерваторов, то в ряде стран, вероятно, придут к введению безусловного базового дохода. Что касается России, то она имеет достаточно ресурсов, чтобы позволить себе такую меру экономической поддержки населения. Есть категории людей, для кого безусловный базовый доход может оказаться спасительным. Важно только, чтобы не государство, а само общество решало, что оно не даст своим гражданам пропасть, что готово их поддержать и верит в их желание работать.

Власть Позиция Колонка Валерия Выжутовича

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября