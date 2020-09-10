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10.09.2020 23:20
Рубрика: Общество

"Спутник V" летит в Америку

Заявки на российскую вакцину от COVID-19 подали более 30 стран
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
Поставки первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубеж могут начаться уже в ноябре. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о поставке 32 миллионов доз в Мексику - этого хватит для того, чтобы привить четверть населения страны. Достигнута договоренность и с двумя штатами Бразилии - там готовы производить более 500 миллионов доз вакцины на собственных предприятиях. Об этом рассказал 10 сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев на онлайн-брифинге, собравшем более 500 зарубежных участников.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ

"Наш подход поможет заинтересованным странам получить вакцину уже в ноябре - декабре, - заявил Дмитриев. - Самый сложный вопрос - удовлетворить огромный спрос. Поэтому мы прорабатываем с разными странами возможность масштабировать производство, передав им нашу технологию. До конца года, как мы ожидаем, можно будет произвести 200 млн доз российской вакцины за рубежом. В следующем - планируем выйти на 500 млн доз".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Мексика, Бразилия и еще несколько государств готовы начать использовать вакцину примерно в таком же порядке, что и наша страна: они присоединятся к начавшейся два дня назад в Москве третьей фазе клинических испытаний. Представлявший одну из клиник Мехико доктор Алихандро Лара сообщил, что у мексиканских врачей есть опыт командной работы с российскими коллегами и они с радостью примут участие в этом жизненно необходимом проекте. "Нам нужно не только бороться с болезнью, но и делать профилактику", - сказал доктор Лара.

Руководитель группы ученых, разработавших вакцину, заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов уточнил, что воспроизвести российскую технологию производства вакцины на зарубежных биофармплощадках, в принципе, несложно. "Возможности платформы нашей вакцины - это стандартная история. Любое производство моноклональных антител может без проблем переориентироваться на ее изготовление. Трансфер очень легкий", - сказал он.

Замдиректора НИЦЭМ уточнил, что в ходе первых двух фаз испытаний была доказана полная безопасность "Спутника V", и главная цель третьей фазы - подтвердить эпидемиологическую эффективность вакцины, то есть насколько стойким и длительным окажется вызываемый ею иммунитет.

До конца года планируется произвести 200 млн доз российской вакцины за рубежом. В следующем году - 500 млн

Выбранная платформа - использование двух разных аденовирусов человека - позволила получить иммунный ответ в 100% случаев. По словам ученого, уровень ответа оказался в 8-10 раз выше, чем у переболевших COVID-19. "Без интоксикаций, без заболевания мы формируем мощный иммунитет, - подчеркнул Денис Логунов. - Побочные эффекты после введения вакцины не отличались, судя по опубликованным материалам, от эффектов после введении других аденовирусных вакцин, проходящих сейчас клинические испытания".

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Данные о первых двух фазах клинических испытаний можно прочитать в журнале The Lancet, напомнил он. "Опубликованные данные прошли экспертизу у пяти рецензентов издания и являются достоверными и точными. Полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала. Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам", - отметил Логунов.

Тем не менее в минздраве сообщили, что ответное сообщение в The Lancet ученые Центра Гамалеи уже отправили.

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