Компания Apple может выпустить складной iPhone. Об этом пишет портал gizmochina.com со ссылкой на китайские источники.

По данным издания, "яблочная" компания в настоящее время активно работает над прототипом сгибаемого аппарата и добилась определенного прогресса. Кроме того, компания договорилась с южнокорейской Samsung о поставке большого количества сгибаемых дисплеев.

Samsung Display является основным поставщиком экранов для iPhone. Поскольку компания лидируют на рынке и складных дисплеев, она планируют увеличить мощности до 10 млн гнущихся экранов в год.

Впрочем, к информации о том, что Apple готовит конкурента Galaxy Fold следует относится с некоторой долей скептицизма. Складной iPhone вряд ли появится в ближайшее время.