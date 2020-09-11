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11.09.2020 16:10
Рубрика: Легковые авто

Фотошпионы засняли странный лимузин Cadillac XT5

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Компания Cadillac начала тестирование загадочного лимузина XT5. Шпионские фотографии распространило издание Motor1.

Фото: скриншот с youtube.com
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Судя по снимкам, кроссовер XT5 получил дополнительную центральную вставку, которая имитирует пару дверей.

По предварительным сведениям, в серии удлинённая версия модели сохранит пятидверное исполнение кузова. В длиннобазном XT5 средние двери просто заменят на традиционные металлические панели.

Таинственный прототип лимузина оснащается 237-сильным 2-литровым турбомотором. Об этом говорит соответствующий шильдик на двери багажника.

Российская версия Cadillac XT5 выдаёт лишь 200 сил. В нашей стране автомобиль стоит от 3 430 000 до 3 530 000 рублей.

Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com
#Cadillac