Фотошпионы засняли странный лимузин Cadillac XT5

Компания Cadillac начала тестирование загадочного лимузина XT5. Шпионские фотографии распространило издание Motor1.

Судя по снимкам, кроссовер XT5 получил дополнительную центральную вставку, которая имитирует пару дверей.

По предварительным сведениям, в серии удлинённая версия модели сохранит пятидверное исполнение кузова. В длиннобазном XT5 средние двери просто заменят на традиционные металлические панели.

Таинственный прототип лимузина оснащается 237-сильным 2-литровым турбомотором. Об этом говорит соответствующий шильдик на двери багажника.

Российская версия Cadillac XT5 выдаёт лишь 200 сил. В нашей стране автомобиль стоит от 3 430 000 до 3 530 000 рублей.

Фото: www.motor1.com