Фотошпионы засняли странный лимузин Cadillac XT5

Фото: www.motor1.com
Компания Cadillac начала тестирование загадочного лимузина XT5. Шпионские фотографии распространило издание Motor1.
Судя по снимкам, кроссовер XT5 получил дополнительную центральную вставку, которая имитирует пару дверей.
По предварительным сведениям, в серии удлинённая версия модели сохранит пятидверное исполнение кузова. В длиннобазном XT5 средние двери просто заменят на традиционные металлические панели.
Таинственный прототип лимузина оснащается 237-сильным 2-литровым турбомотором. Об этом говорит соответствующий шильдик на двери багажника.
Российская версия Cadillac XT5 выдаёт лишь 200 сил. В нашей стране автомобиль стоит от 3 430 000 до 3 530 000 рублей.
Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com