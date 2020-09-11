Юэн Макгрегор раскрыл подробности о сериале про Оби-Вана Кеноби

Британский актер Юэн Макгрегор сообщил, что съемки грядущего сериала по "Звездным войнам", главным героем которого станет магистр-джедай Оби-Ван Кеноби, стартуют весной следующего года. Об этом пишет Screen Rant.

События шоу будут разворачиваться через 8 лет после финала "Мести Ситхов". Композиционно это должна быть законченная история, рассчитанная на один сезон, без каких-либо продолжений.

Согласно предыдущим утечкам, значительная роль в сюжете может быть отведена воспоминаниям о Войне клонов, где отношения Оби-Вана и его падавана Энакина Скайуокера могут быть раскрыты с новой стороны.

Выход сериала запланирован эксклюзивно на платформе Disney+, но пока не имеет даже примерной даты премьеры. Старт запланированных на весну съемок, о которых говорит Макгрегор, тоже во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки, и сроки могут еще не раз измениться.