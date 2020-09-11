Новости

В Англии начали выпускать "сливочное пиво" из "Гарри Поттера" 18:16
Хопкинс сыграет англичанина, спасавшего детей накануне Второй мировой 17:57
Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фильм про Чикатило 17:37
Следующий сезон "Доктора Кто" может выйти только в 2022-м 17:27
Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал 17:21

Юэн Макгрегор раскрыл подробности о сериале про Оби-Вана Кеноби

Новости
    11.09.2020, 18:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Юэн Макгрегор сообщил, что съемки грядущего сериала по "Звездным войнам", главным героем которого станет магистр-джедай Оби-Ван Кеноби, стартуют весной следующего года. Об этом пишет Screen Rant.

Фото: kinopoisk.ru
Раскрыты подробности о втором сезоне сериала "Мандалорец"

События шоу будут разворачиваться через 8 лет после финала "Мести Ситхов". Композиционно это должна быть законченная история, рассчитанная на один сезон, без каких-либо продолжений.

Согласно предыдущим утечкам, значительная роль в сюжете может быть отведена воспоминаниям о Войне клонов, где отношения Оби-Вана и его падавана Энакина Скайуокера могут быть раскрыты с новой стороны.

Выход сериала запланирован эксклюзивно на платформе Disney+, но пока не имеет даже примерной даты премьеры. Старт запланированных на весну съемок, о которых говорит Макгрегор, тоже во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки, и сроки могут еще не раз измениться.

Новости

Шоураннер "Острых козырьков" написал сценарий к фильму с Энн Хэтэуэй 16:59
Умер карлик из "Американской истории ужасов" Марионетка Психо Гном 15:57
Мишель Родригес: Действие "Форсажа 9" развернется в космосе 15:38
У "Робокопа" появится сериал-приквел 14:20
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 10.09.2020
Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты" 10.09.2020
Вышел трейлер сериала с Кейт Марой о любви учительницы и школьника 10.09.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com
Вышел тизер новой экранизации автора "Восставшего из ада" Баркера 11:40
Фото: двойник Элвиса поженил Лили Аллен и Дэвида Харбора в Лас-Вегасе 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 10.09.2020
Раскрыты подробности о втором сезоне сериала "Мандалорец" 10.09.2020
Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнева 09.09.2020