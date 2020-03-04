Видео: Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби в "Новой надежде"

Автор YouTube-канала Shamook не стал ждать свежих новостей о сериале про Оби-Вана Кеноби и с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, исполнившего роль мудрого джедая-наставника в оригинальной трилогии "Звездных войн", на Юэна Макгрегора, который воплотил этот образ в приквелах.

Стоит отметить, что нейросети в этот раз справились отлично - человек, никогда не смотревший "Новую надежду", так и вовсе может не заметить подмены.

Напомним, сериал про первые годы изгнания Оби-Вана для стримингового сервиса Disney+ сейчас пребывает в подвешенном состоянии. В Сети появлялась информация о том, что проект заморожен, хотя сам Макгрегор уточнял, что это просто перенос даты релиза на один год вперед.