Про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" снимут "сольный" сериал

Не секрет уже: тот факт, что второй полнометражный спин-офф вселенной Star Wars, "сольник" про Хана Соло, не "выстрелил" так, как студийным боссам хотелось бы, заставил людей из Disney/Lucasfilm серьезно подкорректировать планы по экранному развитию франшизы.

Что, похоже, уже происходит. Чему подтверждение - секретное прояснение судьбы ранее обещанного фильма про Оби-Вана Кеноби. У которого даже появился режиссер - Стивен Долдри. А Юэн МакГрегор никогда не возражал против того, чтобы вернуться к образу героя.

Но дальше планов дело так и не сдвинулось. Хотя теперь, когда грядет открытие Disney+ - собственного стримингового сервиса корпорации, история Оби-Вана все-таки может обзавестись расширениями - в формате мини-сериала.

Во всяком случае, такими инсайдерскими сведениями располагает профильный ресурс Star Wars News. Без официального, впрочем, подтверждения студии.

Уточнено, что сериал может состоять из шести эпизодов. Будет ли в нем МакГрегор - неизвестно. Но инсайдер настаивает, что шоу про Кеноби для сервиса в приоритете.

Как прогнозирует портал, более расширенную информацию стоит ждать 11 апреля, когда откроется конвент Star Wars Celebration.