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11.09.2020 15:05
Рубрика: В мире

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов

Текст: Владимир Шилов

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов на своей территории в качестве ответного шага на действия Вашингтона. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Китайская сторона направила дипломатическую ноту о введении ответных ограничений на деятельность дипломатических миссий США в Китае, включая генконсульство США в Гонконге, и их персонала", - заявил представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной, которого цитирует РИА Новости.

Лицзянь уточнил, что рестрикции распространяются на весь персонал дипмиссий вне зависимости от ранга.

Напомним, в начале сентября США обязали китайских дипломатов получать одобрение Госдепа перед посещением университетских кампусов и проведением массовых культурных мероприятий. Взаимные упреки на дипломатическом фронте стали частью более масштабного политического конфликта между Вашингтоном и Пекином.

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