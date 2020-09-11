Кризис с беженцами на Лесбосе стал "проблемой Европы"

Ситуация с беженцами на острове Лесбос, которые лишились убежища после масштабного пожара в лагере Мория, постепенно превращается в гуманитарную катастрофу. В четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что кризис с мигрантами - это уже не проблема его страны, а "проблема Европы", и Евросоюзу необходимо предпринять конкретные действия для ее решения.

"Европа должна перейти от слов солидарности к политике актов солидарности", - цитирует AFP слова греческого премьера, сказанные им на саммите средиземноморских лидеров на Корсике. Проблема контроля за массовым прибытием мигрантов, главным образом в Италию и Грецию, на долгие годы разделила страны европейского сообщества. Рим и Афины обвиняют более богатые северные страны в неспособности сделать больше для их размещения, в то время как ряд центральных и восточных стран открыто сопротивляются идее принятия расширенной квоты мигрантов.

После посещения Мории, еще недавно крупнейшего в Греции лагеря для мигрантов, вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас объявил, что разрушенный лагерь будет заменен современным сооружением на том же месте, сообщает ВВС. Однако, по словам европейского чиновника, "это будет невероятно сложной задачей", поскольку у ЕС по-прежнему нет единой и внятной миграционной политики, несмотря на многолетний кризис с беженцами, который было сошел на нет, но обострился во время пандемии. Схинас убежден, что предложения Еврокомиссии по новому пакту о миграции, который должен быть представлен 30 сентября, "положат конец этой неприемлемой ситуации".

Тысячи беднейших мигрантов из Мории, не имеющих средств к существованию, весь скарб которых составляют небольшие котомки, после пожара в среду все еще вынуждены спать на улице, иногда прямо возле дорог и в полях по соседству с уничтоженным огнем приютом. Власти пока не могут разместить их во временных центрах из-за сопротивления местных жителей. В четверг на стоянке возле супермаркета сотни мигрантов, в том числе семьи с маленькими детьми, в течение нескольких часов ждали, пока им раздадут воду и еду в небольших пластиковых емкостях.

Греческое правительство отправило группу чиновников на Лесбос, чтобы найти решение на месте, но жители резко выступили против планов строительства нового лагеря. Так, около руин Мории десятки греков перекрыли дороги, чтобы помешать благотворительным организациям доставлять помощь мигрантам, и заявили, что они против строительства на Лесбосе новых палаток. "Настало время навсегда закрыть Морию. Мы сталкиваемся с этой ситуацией в течение пяти лет, пора другим нести это бремя", - сказал AFP глава местного муниципалитета Вангелис Виолацис.

На этом фоне европейские страны пытаются решить гуманитарный кризис за счет собственных резервов. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу переговорила с греческим премьером по телефону и заявила ему, что Берлин заберет некоторых детей-мигрантов из Мории в немецкие приюты. На пресс-конференции в пятницу министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер уточнил, что 10 европейских стран согласились принять 400 несовершеннолетних беженцев без сопровождения взрослых, которые находились в Мории. Нидерланды уже пообещали принять 50, а Финляндия - 11 детей. По словам Зеехофера, переговоры с другими странами об их участии в размещении несовершеннолетних мигрантов продолжаются.

Два крупных возгорания возникли на фоне эскалации напряженности на острове Лесбос в Греции и в Европейском союзе в целом по проблеме мигрантов. Люди, большинство из которых бегут из Афганистана и Сирии, столкнулись с перенаселенностью и опасными жизненными обстоятельствами с момента основания лагеря в 2015 году. На прошлой неделе в лагере произошла первая вспышка COVID-19, что привело к двухнедельному карантину, в ходе которого власти жестко ограничивали передвижение жителей. У 35 человек в лагере был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Восемь из них были обнаружены и изолированы после локализации пожаров. Судьба еще 27 остается неизвестной, и власти муниципалитета на Лесбосе, где в последние недели наблюдается сильный всплеск заболеваний коронавируса, крайне обеспокоены этим обстоятельством.

Первый пожар случился вечером 8 сентября, уничтожив большую часть лагеря. Следующей ночью в неформальном поселении в соседней оливковой роще вспыхнул второй пожар, превратив последний уцелевший участок лагеря в пепел. Хотя остается неясным, как именно начались пожары, власти заявляют, что пожары были вызваны беженцами, протестовавшими против новой политики противодействия распространению COVID-19. Другие обвиняли крайне правых местных жителей Греции в поджоге лагеря на фоне растущих на острове антимигрантских настроений. По оценке Time, мигранты устали от своих бедных жизненных условий, а местные жители все больше недовольны отсутствием национальной, региональной и международной поддержки и контроля за притоком беженцев на остров. Пожар произошел в то время, когда многие мигранты чувствуют, что Европа отворачивается от них, становится менее терпимой и менее желающей помогать, а такие страны, как Франция, принимают более жесткие меры в отношении иммиграции.