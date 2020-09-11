Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности

Москва неоднократно предлагала Вашингтону перейти от огульных обвинений к конструктивному диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, все эти попытки, к сожалению, были тщетны.

"Мы предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности, потому что часто нас обвиняли в том, что хакеры из России взламывают сети демократической партии, республиканской партии, и каким-то образом влияют на умонастроение избирателей", - сказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

"Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас прекращения противозаконных действий по вмешательству во внутренние дела", - добавил Лавров.

Напомним, в Вашингтоне регулярно звучат обвинения России во вмешательстве во внутренние дела на фоне стремительно набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме. Россия подобные выпады в свой адрес традиционно называет необоснованными и только мешающими нормализации отношений двух стран.