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11.09.2020 13:42
Рубрика: Власть

Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности

Текст: Владимир Шилов
Москва неоднократно предлагала Вашингтону перейти от огульных обвинений к конструктивному диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, все эти попытки, к сожалению, были тщетны.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Мы предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности, потому что часто нас обвиняли в том, что хакеры из России взламывают сети демократической партии, республиканской партии, и каким-то образом влияют на умонастроение избирателей", - сказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас прекращения противозаконных действий по вмешательству во внутренние дела", - добавил Лавров.

Напомним, в Вашингтоне регулярно звучат обвинения России во вмешательстве во внутренние дела на фоне стремительно набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме. Россия подобные выпады в свой адрес традиционно называет необоснованными и только мешающими нормализации отношений двух стран.

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