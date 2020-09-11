Lexus зарегистрировал в России принципиально новый большой кроссовер

Марка Lexus зарегистрировала в России торговые марки TX350 и TX500h.

Эти индексы, предположительно, оформлены для принципиально новой модели - полноразмерного кроссовера длиной более 5 м с компоновкой салона на 6-7 мест.

Поскольку индексов сразу два, очевидно, что модель будет выпускаться в двух моторных версиях.

TX500h получит гибридную силовую установку, составленную вокруг 3,4-литрового V6 с турбокомпрессором V35A мощностью около 420 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. Каким двигателем оснастят TX 350, пока неясно, но это будет обычный бензиновый мотор. Базироваться Lexus TX будет на заднеприводной платформе TNGA-L от Toyota.

Ориентировочно Lexus TX выйдет в 2021 или 2022 году. Основными рынками для большого кроссовера Lexus будут китайский и североамериканский, а производство вероятно будет развернуто в Китае. Экспорт за пределы целевых рынков крайне маловероятен и в России Lexus TX, несмотря на регистрацию в нашей стране торговых наименований, почти наверняка не появится.