Минпромторг не поддержал идею новых ценников в магазинах

Минпромторг России не поддерживает предложение о введении в магазинах новых ценников, на которых будет указана не только стоимость единицы товара, но и данные о весе, объеме продукции.

Так называемые "двойные ценники" будут перегружены информацией, что может привести к неудобству для покупателей, полагают в министерстве, сообщает RT.

"Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах", - подчеркнули в ведомстве. - Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей".

Ввести новые ценники в магазинах предложили в Союзе потребителей России в рамках проекта правил розничной торговли, которые разработал Минпромторг.

По мнению авторов инициативы, такая норма будет соответствовать европейский практике и позволит пресечь "уловки" с упаковкой. К примеру, когда в тару объёмом 1 литр наливается 950 мл молока.