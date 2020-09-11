Минпромторг не поддержал идею новых ценников в магазинах

Новости

Собянин объявил о технологической революции в ЖКХ 14:32
В Кремле призвали другие страны не диктовать России по расследованию ситуации с Навальным 14:28
У "Робокопа" появится сериал-приквел 14:20
В Калининграде менеджер банка проиграл 3 млн рублей со счетов клиентов 14:20
Лавров и Ван И обсудили предстоящий саммит лидеров стран-членов СБ ООН 14:15
В Москве лосиху Дину выпустят в естественную среду обитания 14:13
Абрамченко: Первый комплекс мер в Усолье-Сибирском реализован 14:00
Между Южной Кореей и Владивостоком открылся новый паромный маршрут 13:46
Участвовать в учениях "Кавказ-2020" пригласили иностранных военных 13:46
К учениям "Кавказ-2020" привлекут около 80 тысяч военнослужащих 13:35
Москвичка и трое детей отравились после обработки от тараканов 13:33
Лукашенко озвучил перспективные задачи перед научным сообществом 13:30
Аборигены убили ведущего эксперта по племенам в Бразилии 13:27
Песков подтвердил дату визита Лукашенко в Россию 13:06
Кто заведует ястребами в аэропортах 13:02
В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19 12:55
Более 20% жителей Подмосковья имеют антитела к коронавирусу 12:51
Мишустин освободил Людмилу Бокову с поста замглавы Минкомсвязи 12:34
Захарова: Киев пытается водной блокадой коллективно наказать крымчан 12:23
Избирком: В Ярославле активно идет онлайн-голосование 12:15
Россия призвала урегулировать напряженность на китайско-индийской границе 12:05
Захарова: Вашингтон продолжает курс на обострение отношений с Москвой 11:53
В Москве отремонтировали фасады 5 тысяч домов 11:51
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции 11:48
В Москве из пруда выловили "Запорожец" 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 13:00
Рубрика: Экономика

Минпромторг не поддержал идею новых ценников в магазинах

Текст: Екатерина Петрова
Минпромторг России не поддерживает предложение о введении в магазинах новых ценников, на которых будет указана не только стоимость единицы товара, но и данные о весе, объеме продукции.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Так называемые "двойные ценники" будут перегружены информацией, что может привести к неудобству для покупателей, полагают в министерстве, сообщает RT.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Минпромторг предложил маркировать алкоголь

"Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах", - подчеркнули в ведомстве. - Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей".

Ввести новые ценники в магазинах предложили в Союзе потребителей России в рамках проекта правил розничной торговли, которые разработал Минпромторг.

По мнению авторов инициативы, такая норма будет соответствовать европейский практике и позволит пресечь "уловки" с упаковкой. К примеру, когда в тару объёмом 1 литр наливается 950 мл молока.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Песков подтвердил дату визита Лукашенко в Россию
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов