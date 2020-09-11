Минтранс назвал условие бесплатного проезда на общественном транспорте

Минтрас России не исключает возможности введения бесплатного общественного транспорта в стране к 2035 году. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства. Такая перспектива заложена в транспортной стратегии.
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Бесплатный проезд на общественном транспорте может быть введен при одном условии - проезд по большинству автодорог для личных авто станет платным.
"Проект транспортной стратегии был доработан на площадке правительства. При этом положения о внедрении механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились", - говорится в сообщении министерства, которое цитирует ТАСС.