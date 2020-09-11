В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту

Минтранс допускает бесплатный проезд в общественном транспорте при условии платного по большинству дорог на личных автомобилях. Внедрить систему рассчитывают к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии, подготовленной профильным министерством.

"В документе речь идет о механизме "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. С 2025 года будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году - со всех категорий пользователей дорог, включая дорожную сеть городских агломераций", - пишет РБК.

При этом в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог. По оценкам специалистов, схема "пользователь платит" поможет популяризации использования общественного транспорта и сокращению личного. Особенно в крупных городах. Новый механизм также увеличит финансирование транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам 4,95 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети. Средства предназначены как на ремонт существующих трасс, так и на строительство новых. За счет дополнительного финансирования завершится строительство дороги в Мурманской области, ускорится реконструкция туннеля в Северной Осетии. В общей сложности в регионах уже в этом году отремонтируют около 110 километров магистралей.