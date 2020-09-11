Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утвердив проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог у источника в отношении дивидендов и процентов будет увеличен до 15 процентов.

Исключение сделано для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 процентами капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. К ним будет применяться льготный режим со ставкой 5 процентов. Это обусловлено отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.

Пересмотр договоров об избежании двойного налогообложения с другими странами ведется по поручению президента. 8 сентября такой документ подписан с Кипром.