Могут ли наказать за нетрезвую езду на велосипеде или самокате

Вроде бы пьяный велосипедист не представляет собой такую же угрозу для окружающих, как пьяный автомобилист. Но это только на первый взгляд: он вполне может угодить под колеса или спровоцировать ДТП. Как смотрит закон на нетрезвых людей на велосипеде или самокате?

Юридический статус подобных транспортных средств сейчас в процессе оформления. Речь идет о таком понятии как "средство индивидуальной мобильности", пишет aif.ru. Сюда не относятся велосипеды, но спектр все равно получается широкий: не только самокаты, но и гироскутеры, моноколеса, сегвеи, роликовые коньки и прочие приспособления.

В проекте документа прописаны территории, где можно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности. К примеру, малыш до 7 лет смело может кататься на самокате про тротуару. Ребенок от 7 до 14 может переместиться на велосипедную дорожку. Все, кому больше 14 лет, могут выезжать на проезжую часть, если велосипедных дорожек нет, а также двигаться по обочинам.

Пока эти нормы не вступили в силу, водители самокатов, даже если на устройствах стоят слабые двигатели, считаются пешеходами. То есть ПДД к ним предъявляются соответствующие требования.

Если такое устройство имеет электродвигатель, который с технической точки зрения соответствует тому, что прописано в пункте 1.2 ПДД, то к управляющему им человеку предъявляются требования, как к водителю.

Мопед - это двухколесное транспортное средство с двигателем от 0,25 кВт до 4 кВт. Это есть мощный электросамокат вполне можно приравнять к мопеду. А это значит, что за езду в пьяном виде может последовать наказание: штраф 30 тысяч рублей или административный арест.

Нетрезвого велосипедиста тоже могут оштрафовать на 1 - 1,5 тысячи рублей по части 3 статьи 12.29 КоАП. Если же он стал виновником ДТП с причинением тяжкого вреда потерпевшим, то речь будет идти об уголовной ответственности по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".