МВД разработало новый регламент по приему экзаменов на права

Напомним, с 1 апреля следующего года вступают в силу изменения в прием экзаменов на водительские удостоверения, главная новация которых - отказ от одного экзамена. А именно проверки первоначальных навыков водителя, который в простонародье называли "площадкой". Поэтому к этому сроку МВД должно было выпустить новый административный регламент, учитывающий эти изменения. И вот документ готов.

В нем расписаны все процедуры проведения практического экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств исключительно в условиях дорожного движения. Кстати, в нем прописано, что во время приема экзамена в автомобиле может находиться представитель автошколы, а также другие кандидаты, сдающие экзамен. Представитель автошколы требуется в машине, потому что, как правило, машина принадлежит автошколе. Инспектор к ней отношения не имеет. Да и кандидат в водители никаких прав на машину не имеет. В случае аварии, кто будет отвечать?

Также в документе скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, если кандидат не пристегнул ремень безопасности, или решил поговорить по телефону - это теперь грубые нарушения. Экзамен прекращается, водитель выходит из машины.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Практический экзамен для мотоциклистов практически не изменился. Но некоторые упражнения были изменены и появилось новое: "габаритная восьмерка". Кандидату в водители будет предложено проехать по заданной траектории в форме "восьмерки" в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Экзамен на подкатегорию "В1" (квадрициклы и трициклы) дополнен проверкой навыков торможения и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом.

Также упрощены некоторые процедурные вопросы. Например, при непосредственном обращении в экзаменационное подразделение заявителю будет достаточно представить только комплект документов, а инспектор оформит, распечатает заявление и передаст его на подпись заявителю. Таким образом кандидату в водители больше не придется самостоятельно заполнять заявление, что исключит ошибки и опечатки, допускаемые при его заполнении, а также навязывание коммерческими организациями услуг по заполнению заявлений. Но это только при личном обращении. Формат подачи заявлений через Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры не изменяется.

Также вводится новая процедура: получение выписки о получении водительского удостоверения. Такие выписки необходимы для трудоустройства водителем или для замены водительского удостоверения за границей. Выписка может быть предоставлена владельцу водительского удостоверения или его законному представителю.

Чтобы сократить время оформления водительского удостоверения через многофункциональные центры, проектом регламента предусматривается возможность передачи заявления и сканов документов в электронном виде с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия.

Напомним, что с 1 апреля появится возможность аннулировать результаты экзамена. В проекте административного регламента расписана эта процедура. Сделать это можно по жалобе кандидата в водители, если представленные документы признаны поддельными или не подтвердилась выдача иностранного водительского удостоверения при его обмене, а также в случае проведения экзамена с нарушениями правил их проведения.

При этом для большей объективности рассмотрение жалоб на решение экзаменатора предусматривается в составе комиссии, состоящей как минимум из трех уполномоченных должностных лиц. В случае удовлетворения жалобы, решение комиссии и будет являться основанием для аннулирования результата проведенного экзамена.

Также расписаны процедуры аннулирования и водительских удостоверений. Одно из оснований для этого - смерть владельца водительского удостоверения. Соответствующая информация в базу данных Госавтоинспекции будет внесена в течение 10 рабочих дней, в том числе в автоматизированном режиме.