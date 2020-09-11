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11.09.2020 23:36
Рубрика: В мире

На выборах в парламент Боливии Моралеса заменил производитель коки

Текст: Максим Макарычев

Лидер крестьян-производителей коки Леонардо Лоса из боливийского региона Кочабамба заменил экс-президента страны Эво Моралеса в списке кандидатов "Движения к социализму" (MAS) на предстоящих выборах в парламент Боливии. В понедельник боливийский суд отклонил апелляцию Моралеса на постановление, запрещающее ему баллотироваться на место в сенате на том основании, что он больше не является гражданином Боливии, сообщает Reuters.

Фото: AFP/AIZAR RALDES
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В Боливии накаляется напряженность в преддверии отложенных повторных выборов в парламент страны, которые должны пройти 18 октября. В отчете Human Rights Watch (HRW), обнародованном в пятницу, говорится о том, что временное правительство Боливии использовало систему правосудия для политического нападения на экс-президента Эво Моралеса и его союзников. Правительство, возглавляемое временным президентом Жанин Аньез (ее поддерживает Вашингтон), пришло к власти в конце прошлого года после спорных всеобщих выборов. Они вызвали массовые протесты, которые в конечном итоге вынудили многолетнего лидера левых сил Боливии Эво Моралеса уйти в отставку. Аньез и другие бывшие оппозиционеры также будут баллотироваться на выборах, выступая против кандидатов от социалистической партии Моралеса.

В отчете HRW также говорится, что обвинения в терроризме против Моралеса в связи с беспорядками после его отъезда из страны в ноябре прошлого года представляются "политически мотивированными". Кроме того, по мнению правозащитников, обвинения в терроризме, выдвинутые против бывшего адвоката и главы администрации Моралеса, основаны на телефонном контакте, который он имел с экс-президентом. Сторонник Моралеса был обвинен в подстрекательстве к мятежу за то, что назвал новое правительство "диктаторским". HRW сообщила, что ей предоставили доступ к тысячам судебных документов и полицейских отчетов по 21 делу более 100 бывших членов или сторонников администрации Моралеса, обвиненных в преступлениях, включая терроризм и подстрекательство к мятежу.

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