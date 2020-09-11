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11.09.2020 12:35
Рубрика: Власть

Наблюдатели оценили ситуацию на участках в первые часы голосования

Текст: Татьяна Замахина
В Общественной палате сообщили, что данных о несоответствии стандартам на стартовавших в России выборах не поступало. В целом наблюдатели отмечают спокойную обстановку на избирательных участках.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Напомним, что в 83 регионах с 11 по 13 сентября пройдет более 9 тысяч кампаний разного уровня - от федерального до муниципального.

Фото: ЦИК РФ
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В режиме реального времени ход голосования в регионах России отслеживает ситуационный центр общественного наблюдения за выборами. "По состоянию на 11:00 11 сентября сообщений о несоответствии пунктам "Золотого стандарта" от общественных наблюдателей не поступило", - сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП).

При этом рабочая группа ОП по противодействию распространению недостоверной информации в интернете обнаружила в Сети новые сообщения, не соответствующие действительности.

Так, сообщалось, что один из участков на выборах губернатора Ленинградской области располагается на строительной площадке, что противоречат правилам безопасности. Информация не подтвердилась, сообщил первый зампред Координационного совета палаты по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Еще одно непроверенное сообщение в Сети касалось голосования в Нижнем Новгороде, где в здании школы, где организован избирательный участок, были обнаружены плакаты с символикой "Единой России". По результатам проверки оказалось, что плакаты, посвященные всероссийской акции "Диктант Победы", ранее действительно были, но к моменту начала голосования их уже сняли.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как сообщил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, наблюдатели от палаты, в частности, следят за мерами безопасности, предпринятыми в связи с пандемией. По его словам, при входе на участки избиратели дезинфицируют руки, получают маски и перчатки, у них проводится замер температуры. Кроме того, на участках предусмотрена санитарная дистанция.

Наблюдатели от ассоциации "Независимый общественный мониторинг" также отмечают спокойную обстановку на избирательных участках в России в первые часы голосования, сообщила исполнительный директор ассоциации Алена Булгакова, которую цитирует РИА Новости.

За ходом голосования следит и мониторинговая рабочая группа Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по выборам. По ее данным, какой-либо негативной информации не поступало - запросов о помощи, связанной с техническими проблемами, нет.

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