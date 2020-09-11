В России начался Единый день голосования

Трехдневный избирательный марафон стартовал с Камчатки. Участки там открылись, когда в Москве было 23.00 четверга. В крае в эти дни проходят выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов.

В полночь по Москве участки открылись в Магаданской области, ее жителям предстоит выбрать депутатов регионального законодательного собрания и городской думы областного центра.

Всего же в 83 регионах с 11 по 13 сентября пройдет более 9 тысяч кампаний разного уровня - от федерального до муниципального.

В частности, жители четырех одномандатных округов в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях проголосуют на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Ярославцы и куряне получили возможность отдать голоса не только на традиционных участках, но и через интернет. Дистанционное электронное голосование пройдет здесь параллельно с обычным.

В 20 регионах выбирают глав исполнительной власти. В Ненецком и в Ханты-Мансийском автономных округах - это предстоит сделать депутатам законодательных собраний. Еще в 18 субъектах Федерации проходит прямое голосование.

Жители 11 регионов выберут новые составы своих парламентов. В столицах 22 субъектов Федерации - депутатов городских собраний.

В рамках федеральной и региональных кампаний голосование будет трехдневным - с 11 по 13 сентября. Так решил Центризбирком России, исходя из соображений удобства и безопасности граждан. Общий подсчет результатов начнется после закрытия участков в 20.00 по местному времени в воскресенье.

В пятницу еще разрешена предвыборная агитация, суббота 12 сентября объявлена "днем тишины".

По итогам Единого дня голосования планируется заместить более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. За них борются почти 156 тысяч кандидатов. Большинство из них представляют политические партии - четыре, имеющие фракции в Госдуме, и 26 непарламентских. Около четверти претендентов - самовыдвиженцы.