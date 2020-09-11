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11.09.2020 00:00
Рубрика: Власть

В России начался Единый день голосования

Текст: Галина Мисливская
В пятницу в российских регионах начался Единый день голосования. Он проходит в особых условиях, на которые повлияла ситуация с коронавирусом и изменения в законодательстве о выборах.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Трехдневный избирательный марафон стартовал с Камчатки. Участки там открылись, когда в Москве было 23.00 четверга. В крае в эти дни проходят выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов.

Фото: ЦИК РФ
ЦИК: Более 444 тысяч россиян воспользовались системой "Мобильный избиратель"

В полночь по Москве участки открылись в Магаданской области, ее жителям предстоит выбрать депутатов регионального законодательного собрания и городской думы областного центра.

Всего же в 83 регионах с 11 по 13 сентября пройдет более 9 тысяч кампаний разного уровня - от федерального до муниципального.

В частности, жители четырех одномандатных округов в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях проголосуют на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Ярославцы и куряне получили возможность отдать голоса не только на традиционных участках, но и через интернет. Дистанционное электронное голосование пройдет здесь параллельно с обычным.

В 20 регионах выбирают глав исполнительной власти. В Ненецком и в Ханты-Мансийском автономных округах - это предстоит сделать депутатам законодательных собраний. Еще в 18 субъектах Федерации проходит прямое голосование.

Жители 11 регионов выберут новые составы своих парламентов. В столицах 22 субъектов Федерации - депутатов городских собраний.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Бюллетени во время трехдневного голосования будут хранить в сейф-пакетах

В рамках федеральной и региональных кампаний голосование будет трехдневным - с 11 по 13 сентября. Так решил Центризбирком России, исходя из соображений удобства и безопасности граждан. Общий подсчет результатов начнется после закрытия участков в 20.00 по местному времени в воскресенье.

В пятницу еще разрешена предвыборная агитация, суббота 12 сентября объявлена "днем тишины".

По итогам Единого дня голосования планируется заместить более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. За них борются почти 156 тысяч кандидатов. Большинство из них представляют политические партии - четыре, имеющие фракции в Госдуме, и 26 непарламентских. Около четверти претендентов - самовыдвиженцы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2020

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