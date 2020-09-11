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Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 90 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
11.09.2020,  
18:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали августовский рейтинг самых производительных смартфонов. Его возглавил недавно представленный геймерский аппарат Asus ROG 3 с 12 Гб оперативной памяти - он набрал более 615 тысяч "попугаев".

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В пятерку лучших также вошли: OnePLus 8 Pro 12/256 Гб, Oppo Find X2 Pro 12/512 Гб, Galaxy Note20 Ultra 5G 12/256 Гб (Snapdragon 865+) и Redmi K30 Pro 8/128 Гб.

Нашлось место в списке лучших и более дешевым моделям - например, Poco F2 Pro, Xiaomi Mi 10, Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos 990), Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20+ 5G.

Предшественник лидера, Asus ROG 2, также занимал верхнюю строчку рейтинга AnTuTu в 2019 году - в том числе благодаря флагманскому (на тот момент) процессору Snapdragon 855+. А оказавшийся на третьем месте Oppo Find X2 Pro еще пару месяцев занимал первое место.

Фото: AnTuTu

Продажи Asus ROG Phone 3 недавно стартовали в России - судя по агрегаторам цен, стоимость стартует от 89990 рублей.

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